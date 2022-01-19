"Видим угрозу": в переговорах с НАТО Россия готова уступить всем, кроме Украины

"Видим угрозу": в переговорах с НАТО Россия готова уступить всем, кроме Украины

В МИДе РФ обещают сделать все возможное, чтобы прекратить продолжение интеграции Украины в Альянс.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что альтернативой так называемым "гарантиям безопасности", которых ультимативно требует Россия, может стать обязательство США не голосовать за вступление Украины в НАТО.

Как передают российские СМИ, такое заявление российский дипломат сделал в среду, 19 января, на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, задекларированное на Бухарестском саммите 2008 года вступление Украины и Грузии в НАТО должно быть отменено. "Это должно быть заменено пониманием, что этого не произойдет никогда", – подчеркнул Рябков.

В качестве альтернативы так называемым "гарантиям безопасности" Россия готова рассмотреть односторонние обязательства США, что "они никогда не будут голосовать за вступление Украины в НАТО".

Замглавы МИД РФ заявил, что Россия сделает все возможное, чтобы прекратить продолжение интеграции Украины в НАТО, поскольку "этот процесс затрагивает интересы безопасности РФ".

"Мы видим угрозу в том, что Украина становится все более интегрированной в НАТО, даже без обретения формального статуса члена организации. Это то, что находится в центре интересов безопасности России", — заявил он.

Напомним, НАТО вскоре пришлет свои письменные предложения в ответ на требования России по так называемым "гарантиям безопасности".

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