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"Видимо, окурок": в российском Ейске после взрывов масштабно горит нефтехранилище (фото, видео)

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"Видимо, окурок": в российском Ейске после взрывов масштабно горит нефтехранилище (фото, видео)

Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

В России в одном из городов произошел пожар на территории нефтехранилища.

В Сети распространяется видео и фото после взрывов в российском городе Ейск, расположенном в 30 км от Мариуполя через Азовское море.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, Ейск - тот город, откуда оккупанты планируют завозить БК в Мариупольский порт.

"В российском Ейске, что почти напротив Мариуполя через Азов за 30 км — вдруг тоже хлопок утром. Пылает нефтехранилище. Видимо, тоже кто-то неудачно бросил окурок", — написал он.

Андрющенко уточнил, что в Ейске, кроме порта, есть грузовой авиатерминал.

"Поэтому такой внезапный пожар может быть совершенно не внезапным", — подытожил Андрющенко.

Заметим, что российские пропагандистские СМИ традиционно врут об инциденте. Возгорание на нефтебазе они оправдывают мол "пожаром на складе магазина бытовой техники".

Напомним, военный эксперт предположил, что могло "сжечь" аэродром оккупантов в Крыму.

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