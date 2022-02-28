Виллы, яхты и лимузины: во Франции инвентаризируют имущество российских богачей для наложения ареста

Виллы, яхты и лимузины: во Франции инвентаризируют имущество российских богачей для наложения ареста

Такое решение было принято после встречи президента Макрона с французскими чиновниками.

Казначейство Франции тщательно проверяет все финансовые активы, включая недвижимость, яхты и роскошные автомобили, принадлежащие россиянам, указанным в списках европейских санкций, связанных с войной в Украине.

Об этом заявил в понедельник, 28 февраля, министр финансов Франции Бруно Ле Мер, передает Reuters.

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"Мы имеем законные полномочия по аресту всех этих активов", — сказал французский министр журналистам после встречи с президентом Эммануэлем Макроном.

Ранее Евросоюз ввел ряд мер против России в результате войны против Украины, среди которых закрытие воздушного пространства для российских самолетов, исключение некоторых российских банков из глобальной финансовой сети SWIFT и ограничение возможности Москвы использовать свои иностранные резервы на 630 миллиардов долларов.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, во время которого попросил президента РФ прекратить обстрел гражданского населения и обеспечить безопасность границ Украины. В ответ Путин цинично заявил, что российские вооруженные силы якобы не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам.

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