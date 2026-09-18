Литва. / © pixabay.com

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Литва подготовила подробный план эвакуации жителей столицы Вильнюса на случай военной угрозы или масштабного кризиса. Один из трех основных маршрутов лежит в направлении границы Польши.

Об этом сообщают издания LRT и Rolskieradio.

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В.и.о министра внутренних дел Литвы Владислав Кондратович утвердил Подробный план эвакуации населения государственного уровня. По документу около 75% жителей смогут покинуть опасные районы собственными силами. Муниципалитеты организуют эвакуацию 25% оставшихся жителей. Речь идет о лицах, которые не смогут воспользоваться собственным транспортом или нуждаются в дополнительной помощи.

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Приоритет будет отдаваться наиболее уязвимым группам: семьям с малолетними детьми, лицам с ограниченными возможностями, пожилым людям и другим.

Инструкции также предусматривают использование системы оповещения. Кроме сирен, люди будут получать уведомления на мобильные телефоны на литовском и английском языках с помощью технологии Cell Broadcast. Дополнительная информация будет доступна в мобильном приложении LT72, на официальных ресурсах государственных и местных властей, а также в средствах массовой информации.

Представитель Департамента гражданской обороны Вильнюсского городского самоуправления Жигимантас Соловьевас рассказал, что обновленный план власти представили еще год назад. Одной из его целей является подготовка населения к тому, что эвакуация должна проводиться организованно и контролируемо. Одно из предусмотренных направлений эвакуации из Вильнюса ведет в Польшу, другие — к северу и западу Литвы.

В то же время, по литовскому плану, порядок и очередность эвакуации будут зависеть, прежде всего, от места и масштаба угрозы. Вывоз людей должен начаться еще до возникновения непосредственной угрозы. В случае обстрела жителям Вильнюса не стоит рассчитывать на возможность покинуть город эвакуационными маршрутами — в такой ситуации необходимо направляться к укрытию.

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Между тем, Подляское воеводство Польши готовят к возможному участию в системе эвакуации жителей стран Балтии. Такое решение в польском МВД и администрации связывают с ситуацией с безопасностью у восточной границы страны и риском дальнейшей эскалации.

К разработке планов действий в случае чрезвычайных ситуаций привлечены все органы местного самоуправления Подлясского воеводства.

Угроза от России для Литвы

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае размещения ядерного оружия в Литве страна окажется под прицелом ядерного оружия РФ. В то же время, заместитель председателя литовского парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас назвал эти заявления средством политического и психологического давления.

Между тем на территорию страны залетают российские дроны. На днях жители Вильнюса, Вильнюсского, Тракайского и Электренского районов получили уведомления из-за воздушной тревоги у желтого уровня.

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Тем временем президент Литвы Гитанас Науседа считает, что инциденты с беспилотниками в странах Европы могут быть частью попыток России оказывать давление на государства, поддерживающие Украину. По его словам, Москва пытается избегать прямого противостояния с НАТО, используя разные инструменты для усиления напряженности и создания нестабильности в европейских обществах.

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