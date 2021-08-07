Вина Ирана в атаке на танкер и первые жертвы пожаров в Греции. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте (IDR) Украины со стабильного до позитивного, а также подтвердило рейтинг на уровне "B". Читать дальше ->
- Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) обвинили Иран в нападении на нефтяной танкер Mercer Street вблизи Омана, в результате которого погибли два члена экипажа. Читать дальше ->
- В Афганистане представители радикального исламистского движения "Талибан" захватили столицу Зарандж в провинции Нимроз и застрелили директора правительственного медиацентра Даву Хана Менапала. Читать дальше ->
- В Греции в результате масштабных лесных пожаров погибли два человека, в том числе 38-летний пожарный-доброволец. Читать дальше ->
- Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвеш выздоравливает в больнице после нападения со стороны противников вакцинации от COVID-19. 74-летний глава правительства пострадал от броска камня. Читать дальше ->