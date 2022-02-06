"Голого убийцу", застрелившего четырех человек в США, приговорили к пожизненному заключению

"Голого убийцу", застрелившего четырех человек в США, приговорили к пожизненному заключению

В 2018 году Рейнкинг в одной только зеленой куртке из винтовки расстрелял четырех человек до 30 лет.

Американца Трэвиса Рейнкинга, застрелившего четырех человек в 2018 году, приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что накануне присяжные заслушали родственников погибших и признали 33-летнего Рейнкинга виновным по всем 16 пунктам обвинения, в том числе в убийстве первой степени.

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В то же время судья уголовного суда округа Дэвидсон, штат Теннесси, Марк Фишберн вынес приговор только по одному пункту обвинения в убийстве, а решения по другим обвинениям служитель Фемиды объявит в мае.

Напомним, что 22 апреля 2018 года Рейнкинг, одетый в одну только зеленую куртку, приехал в ресторан "Waffle House" ("Вафельный домик") в Нэшвилле, вышел из пикапа с винтовкой и смертельно ранил двух человек, находившихся на улице, в том числе 29-летнего сотрудника заведения Тауриана Сандерлина и 20-летнего клиента Джо Переса.

После этого злоумышленник вошел в заведение и продолжил стрельбу, нанеся огнестрельные ранения 23-летнему студенту и начинающему реперу Акиле ДаСильви и 21-летней выпускнице колледжа ДеЭбони Гроувс. Потерпевшие скончались от полученных травм.

Впоследствии один из посетителей заведения, сидевший с другом за стойкой, вырвал оружие из рук Рейнкинга, после чего последний пешком убежал с места преступления.

Обвинение требовало пожизненного заключения без права досрочного освобождения, описывая Рейнкинга как массового убийцу, чьи пули все еще разрывают жизнь родственников погибших.

Сторона защиты призывала присяжных отбросить эмоции и принять во внимание серьезное психическое заболевание и заблуждение, которое, по их словам, не позволило Рейнкингу даже понять противоправность своих действий.

За год до стрельбы злоумышленника также задерживали за попытку ворваться в Белый дом для встречи с Дональдом Трампом, который тогда был президентом США. Ранее он также утверждал, что за ним следит певица Тейлор Свифт. Кроме того, Рейнкинг получал предупреждение за плавание голым в публичном бассейне.

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