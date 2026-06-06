Вирус Эбола распространяется, вакцины нет: ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию

ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки Эболы в Африке / © Associated Press

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По состоянию на начало июня 2026 г. в Восточной Африке подтвержден 471 случай заражения вирусом Эбола , 82 человека погибли. Подавляющее большинство больных в Демократической Республике Конго, где вирус охватил уже три провинции и продолжает распространяться. ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, а директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Джейсон Ашер предупредил: без решительных действий масштабы могут превзойти трагедию 2014 года.

Об этом пишет Sweden Herald.

Конго: медики не успевают за вирусом

Текущая вспышка — уже 17-я в истории ДР Конго — развивается стремительно и жестоко. Более всего пострадала провинция Итори на северо-востоке страны: там подтверждено 359 случаев в 17 медицинских зонах. Еще 19 случаев зафиксировано в Северном Киве, три — в Южном, вблизи границы с Руандой. Всего в ДР Конго подтвержден 381 случай и 64 смерти.

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Ситуация настолько серьезна, что директор CDC Джейсон Ашер прямо назвал опасность повторения эпидемии 2014-2016 годов вполне реальной. Тогда в Западной Африке погибли более 11 000 человек, а инфицированными оказались около 28 000 человек.

"Такой масштаб вполне возможен", - заявил он на пресс-конференции.

Уганда и региональная угроза

Соседняя Уганда пока держится. По состоянию на 5 июня там подтверждено 19 случаев и 2 смерти – большинство зафиксировано в столице Кампала и соседнем районе Вакисо. Три новых больных, обнаруженных 5 июня, были контактами уже известных пациентов, что свидетельствует о частичной управляемости ситуации. Об этом сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

«В Уганде приняты меры – интенсивное отслеживание контактов и отмена массовых собраний – оказались эффективными в сдерживании распространения», – отметил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

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Зато в Конго директор ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций Абдирахман Махамуд предупредил: «Потенциал быстрого распространения вируса очень высок — и это изменило всю динамику борьбы с эпидемией».

Эпидемия Эболы — последние новости

В Кении на фоне вспышки погибли два человека во время протестов против планов США создать на авиабазе Лайкипия 50-местный карантинный центр для американцев, которые могли контактировать с больными в Уганде или ДР Конго. Оба погибших получили огнестрельные ранения после того, как полиция открыла огонь по демонстрантам.

Несмотря на общественное возмущение президент Кении Уильям Руто поддержал проект, назвав его частью системы готовности страны к опасным инфекциям. Однако Высокий суд продлил запрет на строительство и запуск изолятора до завершения судебного разбирательства - следующее слушание запланировано на 23 июня.

ВОЗ повысила уровень риска вспышки в ДР Конго до «очень высокого» на национальном уровне и «высокого» на региональном. Медики не успевают отслеживать все цепочки заражения, а вирус продолжает проникать в новые провинции.

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"Потенциал быстрого распространения этого вируса очень высок, и это изменило всю динамику", - заявил Абдирахман Махамуд. Между тем, в Уганде интенсивное отслеживание контактов и отмена массовых собраний дали результат — распространение вируса там удалось частично сдержать.

Что такое Эбола

Вирус Эбола впервые описали в 1976 году — сразу в двух местах одновременно: в Судане и вблизи реки Эбола на севере нынешней ДР Конго, которая и назвала болезнь. Тогда летальность в некоторых ячейках достигала 90%. С тех пор вирус не исчез — он время от времени выныривает из своих природных резервуаров в тропических лесах Центральной Африки.

Естественным носителем вируса считаются крыланы - большие тропические летучие мыши, которые в некоторых регионах употребляют в пищу. От них вирус попадает к другим животным — обезьянам, дикобразам — и, наконец, к человеку. Дальше все происходит через прямой контакт: кровь, выделение или загрязненные поверхности. Вирус не передается воздушно-капельным путем, но в условиях переполненных больниц без средств защиты медики становятся первыми жертвами.

Болезнь развивается быстро и жестоко. Первые симптомы напоминают грипп: внезапная высокая температура, резкая слабость, головная и мышечная боль. Затем добавляются рвота, диарея, сыпь. В тяжелых случаях — массивные внутренние кровотечения, отказ органов и смерть. От появления первых симптомов до летального исхода может пройти менее двух недель.

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Текущая вспышка вызвана штаммом Bundibugyo — одним из шести известных видов вируса Эбола. Его особенность и главная опасность – против него до сих пор нет утвержденной вакцины или специфического лечения. Ученые работают над несколькими перспективными кандидатами, но ни один пока не прошел полный цикл клинических испытаний.

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