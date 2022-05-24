Вирус обезьяньей оспы появился в украинских биолабораториях: в СНБО рассказали о новом фейке, который распространяет Россия

Вирус обезьяньей оспы появился в украинских биолабораториях: в СНБО рассказали о новом фейке, который распространяет Россия

Российская пропаганда связывает возникновение обезьяньей оспы с несуществующими украинскими "биолабораториями".

Роспропагандисты утверждают, что США вроде бы разрабатывали в украинских биолабораториях вирусы, среди которых была и обезьянья оспа.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

По легенде России, вроде бы неосторожный персонал лаборатории уже во время проведения "спецоперации" разбил пробирку с вирусом, после чего миллионы украинских беженцев "разнесли" оспу по Европе.

Также пропагандисты вспомнили фестиваль сексуальных меньшинств, состоявшийся на острове Гран-Канария, после которого вроде бы произошла вспышка вируса. Но упоминание было в контексте гомофобии, а не массового мероприятия, способствовавшего быстрому распространению.

"Никаких фактов подтверждения этих суждений РФ не имеет и продвигает свои теории на уровне конспирологии. Но этого достаточно, чтобы россияне переключили внимание с темы войны и ее поражения на тему очередного вируса", — отмечают в ЦПД.

Напомним, Минздрав Украины официально заявил, что в Украине не зафиксировано ни одного случая обезьяньей оспы.