Вирус обезьяньей оспы появился в украинских биолабораториях: в СНБО рассказали о новом фейке, который распространяет Россия

Российская пропаганда связывает возникновение обезьяньей оспы с несуществующими украинскими "биолабораториями".
Роспропагандисты утверждают, что США вроде бы разрабатывали в украинских биолабораториях вирусы, среди которых была и обезьянья оспа.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
По легенде России, вроде бы неосторожный персонал лаборатории уже во время проведения "спецоперации" разбил пробирку с вирусом, после чего миллионы украинских беженцев "разнесли" оспу по Европе.
Также пропагандисты вспомнили фестиваль сексуальных меньшинств, состоявшийся на острове Гран-Канария, после которого вроде бы произошла вспышка вируса. Но упоминание было в контексте гомофобии, а не массового мероприятия, способствовавшего быстрому распространению.
"Никаких фактов подтверждения этих суждений РФ не имеет и продвигает свои теории на уровне конспирологии. Но этого достаточно, чтобы россияне переключили внимание с темы войны и ее поражения на тему очередного вируса", — отмечают в ЦПД.
Напомним, Минздрав Украины официально заявил, что в Украине не зафиксировано ни одного случая обезьяньей оспы.
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