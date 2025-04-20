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Вирусный шоколад из Дубая стал причиной глобального кризиса фисташковых запасов
Вирусная популярность шоколада из Дубая, содержащего фисташковый крем, вызвала глобальный кризис на рынке орехов.
Шоколад из Дубая стал причиной глобального кризиса снабжения фисташек, поскольку спрос на него, подхваченный вирусными видео в TikTok, вызвал резкий рост цен на орехи и их дефицит.
Об этом пишет The Financial Times.
Плитки шоколада с фисташковым кремом, кадаифи и молочным шоколадом, впервые представленные эмиратским брендом FIX в 2021 году, добились популярности благодаря видео на TikTok. Видео, загруженное в декабре 2023 года, собрало более 120 миллионов просмотров и стало основой для глобального бума шоколада с фисташками.
Этот спрос уже привел к существенному росту цен на фисташки: цена за фунт поднялась с 7,65 до 10,30 доллара. Как отметил Джайлс Хакинг из компании CG Hacking, торговца орехами, мировой рынок фисташек сейчас исчерпал свои запасы.
Цены на шоколад не доступны для всех. Например, плитка шоколада от Lindt в Великобритании стоит 10 фунтов за 145 граммов, что вдвое дороже других продуктов бренда. Но спрос настолько высок, что некоторые магазины ограничивают количество плиток, которые можно купить, а компании Lindt и супермаркет Wm Morrison
Запасы фисташек сократились из-за не самого лучшего урожая в прошлом году в США, крупнейшего поставщика орехов в мире, а также из-за того, что урожай был высокого качества, оставляя мало дешевых ядер без скорлупы, которые обычно используют для производства шоколада, отметил Хакинг.
«Запасы фисташек почти иссякли, и когда шоколад из Дубая начал приобретать популярность, кондитеры стали выкупать все, что могли найти. Это привело к дефициту на остальном рынке», — объяснил он.
Иран, второй по величине производитель фисташек в мире, увеличил экспорт на 40% в ОАЭ в первой половине 2025 года по сравнению с предыдущим годом, согласно данным таможенной службы Ирана.
Этот дефицит стал неожиданностью после 2023 г., когда фисташки были избыточными на рынке и это даже привело к снижению цен, рассказал Бехруз Агах, представитель Иранской ассоциации фисташек.
В Калифорнии фермеры, ранее выращивавшие миндаль, начали переходить на фисташки, но эти деревья начнут плодоносить только в сентябре следующего года.
В то же время, кондитеры сообщают о трудностях с производством достаточного количества плиток с кремом.
Напомним, дубайский шоколад с фисташками и катаифами стал глобальным хитом, но эксперты предупреждают об опасности подделок, которые могут содержать токсины и вредные заменители какао-масла.