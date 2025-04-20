Вирусный шоколад из Дубая стал причиной глобального кризиса фисташковых запасов

Дубайский шоколад / © Associated Press

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Шоколад из Дубая стал причиной глобального кризиса снабжения фисташек, поскольку спрос на него, подхваченный вирусными видео в TikTok, вызвал резкий рост цен на орехи и их дефицит.

Об этом пишет The Financial Times.

Плитки шоколада с фисташковым кремом, кадаифи и молочным шоколадом, впервые представленные эмиратским брендом FIX в 2021 году, добились популярности благодаря видео на TikTok. Видео, загруженное в декабре 2023 года, собрало более 120 миллионов просмотров и стало основой для глобального бума шоколада с фисташками.

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Этот спрос уже привел к существенному росту цен на фисташки: цена за фунт поднялась с 7,65 до 10,30 доллара. Как отметил Джайлс Хакинг из компании CG Hacking, торговца орехами, мировой рынок фисташек сейчас исчерпал свои запасы.

Цены на шоколад не доступны для всех. Например, плитка шоколада от Lindt в Великобритании стоит 10 фунтов за 145 граммов, что вдвое дороже других продуктов бренда. Но спрос настолько высок, что некоторые магазины ограничивают количество плиток, которые можно купить, а компании Lindt и супермаркет Wm Morrison

Запасы фисташек сократились из-за не самого лучшего урожая в прошлом году в США, крупнейшего поставщика орехов в мире, а также из-за того, что урожай был высокого качества, оставляя мало дешевых ядер без скорлупы, которые обычно используют для производства шоколада, отметил Хакинг.

«Запасы фисташек почти иссякли, и когда шоколад из Дубая начал приобретать популярность, кондитеры стали выкупать все, что могли найти. Это привело к дефициту на остальном рынке», — объяснил он.

Иран, второй по величине производитель фисташек в мире, увеличил экспорт на 40% в ОАЭ в первой половине 2025 года по сравнению с предыдущим годом, согласно данным таможенной службы Ирана.

Этот дефицит стал неожиданностью после 2023 г., когда фисташки были избыточными на рынке и это даже привело к снижению цен, рассказал Бехруз Агах, представитель Иранской ассоциации фисташек.

В Калифорнии фермеры, ранее выращивавшие миндаль, начали переходить на фисташки, но эти деревья начнут плодоносить только в сентябре следующего года.

В то же время, кондитеры сообщают о трудностях с производством достаточного количества плиток с кремом.

Напомним, дубайский шоколад с фисташками и катаифами стал глобальным хитом, но эксперты предупреждают об опасности подделок, которые могут содержать токсины и вредные заменители какао-масла.