Виткофф был в Москве во время скандального разговора в секретном чате: каким телефоном он пользовался

Посланник Трампа уверяет, что во время визита в Россию не был участником группового разговора, потому что не имел при себе личных устройств связи.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф утверждает, что во время пребывания в Москве он не общался в секретном чате у Signal, в который случайно добавили журналиста американского издания The Atlantic.

Об этом он написал в сети Х в среду, 26 марта.

По его словам, во время поездок в российскую столицу он не имел при себе своих личных устройств.

"У меня был только безопасный телефон, предоставленный правительством для особых обстоятельств, когда вы путешествуете в регионы, где вы не хотите, чтобы ваши устройства были скомпрометированы", — заверил он.

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При этом Виткофф добавил, что сам журналист Джеффри Голдберг, которого случайно добавили в секретный чат, где обговаривали атаку на йеменских хуситов, сказал, что "не упоминал, как Виткофф делал какие-либо комментарии в том групповом чате до субботы, после того как он покинул Россию и вернулся в США".

"Догадайтесь почему? Потому что я не имел доступа к своим личным устройствам, пока не вернулся из поездки. Для меня это ответственный способ совершения этих поездок, и я всегда так себя веду", — объяснил посланник Трампа.

По этому поводу Виткофф обратился к американским изданиям с просьбой обращаться к нему за комментарием прежде, чем выдвигать против него "серьезные обвинения".

Напомним, журналист The Atlantic случайно получил доступ к сверхсекретной переписке американских чиновников по военной операции против хуситов в Йемене из-за ошибки советника Трампа по национальной безопасности Майкла Уолта, который добавил редактора в закрытый чат в Signal.

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