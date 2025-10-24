Уиткофф снова давил на Зеленского относительно территориальных уступок России: Bloomberg узнал подробности

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф / © Associated Press

Реклама

Специальный посланник президента США Дональда Трампа и его доверенное лицо, Стив Уиткофф , во время недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским снова упорно требовал, чтобы Киев согласился на ключевое условие Владимира Путина передать России контроль над всей Донецкой областью.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров.

Давление на Киев и обеспокоенность европейцев

Издание сообщает, что Уиткофф, сохраняющий высокий уровень доверия президента Трампа в «российском вопросе», во время встречи с украинским лидером на прошлой неделе снова поднял вопрос об уступках Кремлю. Журналисты отмечают, что Уиткофф оказывал давление на Зеленского, чтобы тот согласился на требования Путина, что фактически означает капитуляцию защитников этой части территории Украины.

Реклама

Прямое вмешательство спецпосланника в переговоры вызвало серьезную обеспокоенность у многих европейских чиновников. Они опасались, что позиция администрации США под влиянием Уиткоффа может «слишком сместиться в сторону России, усиливая давление на Украину с целью заставить ее согласиться с требованиями Москвы».

«Во время встречи Трампа с Зеленским на прошлой неделе Уиткофф снова оказывал давление на военного лидера, чтобы он согласился на требования Путина отдать Донбасс России», — говорится в публикации.

Попытки России ввести в заблуждение и отрицание Белого дома

Издание также вспоминает, что предварительные переговоры Виткоффа с Путиным и другими высокопоставленными чиновниками Кремля перед саммитом на Аляске привели к «путанице». Тогда возникло впечатление, что Москва якобы готова пойти на уступки, которые она на самом деле не собиралась выполнять. Это, в свою очередь, вызвало обеспокоенность способностью спецпосланника адекватно оценивать российскую позицию.

В то же время Белый дом решительно отрицает какие-либо обвинения в давлении или неправильном понимании ситуации. В Белом доме заявили, что Виткофф «четко доносит информацию до всех» и работает над миром с «полным и точным пониманием всех действующих факторов». Сам Виткофф назвал такие заявления «безосновательной ложью».

Реклама

По его словам, допускающие обратное ошибаются, и «вредные игроки продвигают эгоистические планы с помощью безосновательной лжи».

«Президент Трамп и его команда уже достигли большего в достижении мира, чем кто-либо считал возможным, и, как сказал президент, это в значительной степени благодаря беспрецедентному успеху специального посланника Виткоффа», — цитирует издание его слова.

Напомним, во время встречи в Вашингтоне 17 октября Трамп якобы призвал Зеленского принять условия Путина, иначе Россия его уничтожит. По информации FT, Трамп прибег к крикам и ругательствам , чтобы давить на украинского президента.