Мир
624
Уиткофф срочно летит к Путину: что будут обсуждать

Стив Уиткофф анонсировал важные переговоры с российским диктатором.

Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Путин и Виткофф

Путин и Виткофф / © Getty Images

Специальный посланник Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным уже завтра, 22 января.

Об этом американский дипломат рассказал в интервью CNBC.

Стив Уиткофф подчеркнул, что запрос на встречу поступил от российской стороны, что может свидетельствовать о заинтересованности Кремля в диалоге на текущем этапе.

«Именно россияне просят эту встречу. Я считаю, что это важное заявление с их стороны», – отметил спецпосланник.

В настоящее время детали о месте проведения переговоров держатся в тайне.

По словам Уиткоффа, переговорный процесс не стоит на месте. Дипломат отметил, что в последние недели был достигнут «значительный прогресс» в отношениях и переговорных позициях между Украиной и Россией.

Крупнейшим камнем преткновения остается вопрос территорий .

Также Уиткофф надеется, что Владимир Путин все же согласится на условия мирного соглашения.

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков, по информации росСМИ, также подтвердил встречу, которая состоится завтра.

Представители США и РФ провели переговоры на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Как сообщают пропагандистские российские СМИ, разговор длился более двух часов. А Стив Виткофф в комментарии российским медиа, как обычно, назвал эти переговоры «очень положительными».

624
