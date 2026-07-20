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Вице-президент Джей Ди Венс стал отцом в четвертый раз: вторая леди США родила сына
Вицепрезидент и вторая леди США имеют двух сыновей, девятилетнего Эвана и шестилетнего Вивека, а также четырехлетнюю дочь Мирабель.
Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса, Уша Вэнс, родила четвертого ребенка — мальчика, которого назвали Алек Нил Вэнс.
О радостном событии известная пара поделилась на платформе X.
О том, что 40-летняя Уша и 41-летний Джей ожидают четвертого ребенка, объявили еще в январе. Вицепрезидент и вторая леди уже имеют двух сыновей, девятилетнего Эвана и шестилетнего Вивека, а также четырехлетнюю дочь Мирабель.
«Мы рады сообщить, что наш мальчик, Алек Нил Вэнс, родился в это утро. Уша и малыш счастливы и здоровы, а наши дети очень рады встрече со своим младшим братиком», — написал он в понедельник, 20 июля.
Вице-президент поблагодарил военных врачей, сотрудников Медицинского центра Уолтера Рида и Медицинского подразделения Белого дома.
«Невероятные военные врачи и сотрудники Медицинского центра Уолтера Рида и Медицинского подразделения Белого дома стали для нас настоящим благословением. Мы благодарны за все, что они сделали для нашей семьи», — прокомментировал он.
Напомним, военный Валерий Маркус впервые стал отцом. У 33-летнего защитника родился сын.