Вице-президент США в Венгрии выдвинул серьезное обвинение Украине: детали

Орбан и Венс в Будапеште / © Facebook Виктор Орбан

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего визита в Венгрию в поддержку Виктора Орбана отметился антиукраинским заявлением.

Об этом Вэнс сказал во время пресс-конференции.

Вице-президент США заявил, что якобы в украинских спецслужбах «есть элементы», которые «стараются повлиять на ход американских выборов, на венгерские выборы».

«Это их обычная практика. Это часть цены, которую приходится платить за работу с некоторыми элементами их системы», — утверждает Вэнс.

Он посетовал, что осенью 2024 года перед выборами в США в Украине были люди, которые «проводили кампанию в поддержку демократов буквально за несколько недель до президентских выборов».

При этом Вэнс добавил, что Украина, как и США, это «очень сложное место», и в украинском государстве «есть хорошие люди и есть плохие люди».

«Есть люди, которые пытаются вмешиваться в выборы других стран и есть люди, которые просто говорят: "Мы верим в суверенитет для всех, и именно это мы поддерживаем"», — сказал вице-президент США.

Критика ЕС

Также Вэнс подверг критике Евросоюз, защищая политику Орбана. По его словам, «бюрократы в Брюсселе» пытались уничтожить венгерскую экономику, сделать страну менее энергетически независимой, повысить цены, и все это потому что они «ненавидят Орбана».

Кроме того, Вэнс назвал Дональда Трампа и Виктора Орбана лидерами, которые «сделали больше всего» для завершения войны в Украине.

Почему Вэнс прилетел в Венгрию

Напомним, Джей Ди Вэнс приехал в Венгрию, чтобы поддержать Виктора Орбана за несколько дней до парламентских выборов, которые пройдут в стране 12 апреля.

Трамп и Орбан поддерживают хорошие отношения с 2016 года, когда Трамп впервые стал президентом США. Как отмечает The New York Times, Орбан выгоден Трампу, поскольку тот среди прочего часто входит в конфронтацию с Евросоюзом. Кроме того, Трамп и Орбан придерживаются схожих консервативных взглядов.

В 2024 году Орбан активно поддерживал переизбрание Трампа, а в 2026-м уже Трамп выразил поддержку Орбану на парламентских выборах.

Победу Орбана на выборах также ожидают Россия и Путин, поскольку нынешние венгерские власти активно критикуют Украину и поддерживают связи с путинским режимом.