- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 449
- Время на прочтение
- 2 мин
Вице-президент США "влез" в выборы в Венгрии: ЕС готовит ответ
Заявления вице-президента США Джея Ди Вэнса о выборах в Венгрии повлекли за собой реакцию ЕС — в Брюсселе готовят дипломатический ответ.
Европейский Союз планирует донести до США свою обеспокоенность после заявлений вице-президента Джея Ди Вэнса о якобы вмешательстве ЕС в выборы в Венгрии.
Об этом сообщает издание The Guardian.
В Европейской комиссии сначала сдержанно отреагировали на слова Вэнса, отметив, что не планируют прямо отвечать на его обвинения. В то же время, там обратили внимание на контекст его заявлений — накануне голосования в Венгрии.
Представитель Еврокомиссии по технологическим вопросам Тома Ренье иронически отметил, что европейские институции только обеспечивают условия для честных выборов.
«Европейские бюрократы стремятся создать надежную основу, чтобы выборы оставались в руках граждан», — сказал он.
ЕС обратится к США
Впоследствии в Брюсселе заняли более четкую позицию. Представитель ЕС по иностранным делам Анитта Хиппер заявила, что Союз использует дипломатические каналы для коммуникации с Вашингтоном.
«У нас есть свои дипломатические каналы, и мы будем использовать их, чтобы донести наши беспокойства американским коллегам», — подчеркнула она.
Впрочем, детали этих претензий в ЕС раскрывать не стали.
Что говорят в Брюсселе
В Еврокомиссии подчеркивают, что все чувствительные вопросы с партнерами обсуждаются через официальные механизмы. Об этом также заявила заместитель главного спикера Еврокомиссии Арианна Подеста.
«У нас есть соответствующие каналы, механизмы и дипломатические контакты для обсуждения важных вопросов с партнерами», — сказала она.
В Брюсселе дали понять, что готовы к дальнейшему диалогу с США, если это будет необходимо.
Почему Вэнс прилетел в Венгрию
Напомним, Джей Ди Вэнс приехал в Венгрию, чтобы поддержать Виктора Орбана за несколько дней до парламентских выборов, которые пройдут в стране 12 апреля.
В Будапеште Вэнс назвал Дональда Трампа и Виктора Орбана лидерами, которые «сделали больше всего» для завершения войны в Украине.
Также вице-президент США обвинил Украину во вмешательстве в американские и венгерские выборы.