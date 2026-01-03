Вице-президент Венесуэлы назвала Трампа оккупантом и отказалась повиноваться США

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес / © скриншот с видео

Политический хаос в Венесуэле усугубляется. Пока Вашингтон пытается назначить лояльное руководство после захвата Николаса Мадуро, в Каракасе демонстрируют неповиновение.

О резкой реакции венесуэльских властей на заявления Белого дома пишет The New York Times.

«Партнер», ставший врагом

В субботу Дональд Трамп заявил, что Делси Родригес, бывшая вице-президент Мадуро, приняла присягу как временный лидер страны. По словам президента США, она «по сути, готова делать то, что мы считаем необходимым, чтобы сделать Венесуэлу снова большой».

Трамп рассчитывал, что она станет ключевым партнером в плане США по управлению Венесуэлой. Он даже предупредил венесуэльские элиты: «Все политические и военные деятели должны понять: случившееся с Мадуро может произойти и с ними», если они не подчинятся.

«Маски сброшены»

Однако уже через два часа Родригес выступила с телеобращением, которое разрушило нарратив Трампа. Она появилась в кадре вместе с Советом национальной обороны – министром обороны, генпрокурором и председателями парламента и судов, демонстрируя единство властей против США.

«Мы полны решимости быть свободными. То, что делается с Венесуэлой – это варварство», – заявила она.

Родригес обвинила Вашингтон во лжи и корыстных намерениях.

«Маски сброшены, обнаружив только одну цель: изменение режима в Венесуэле… Это изменение режима также позволит захватить наши энергетические, минеральные и природные ресурсы. Это настоящая цель, и мир должен знать это», — подчеркнула Родригес.

Верность Мадуро

Несмотря на заявления США о ее «президентстве», государственное телевидение Венесуэлы продолжало титровать ее как «вицепрезидента». В своем выступлении Родригес неоднократно назвала Николаса Мадуро «единственным президентом» страны, дав понять, что команда восторженного диктатора не собирается сдавать позиции без боя.

