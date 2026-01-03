ТСН в социальных сетях

Мир
2002
2 мин

Вице-президент Венесуэлы сбежала в Москву — Reuters

Согласно венесуэльской конституции, при отсутствии президента власть в стране должна перейти к вице-президенту.

Богдан Скаврон
ицепрезидент Венесуэлы Делси Родригес

ицепрезидент Венесуэлы Делси Родригес / © Associated Press

После спецоперации США в Венесуэле, где были задержаны президент Николас Мадуро и его жена, вице-президент этой латиноамериканской страны Делси Родригес вылетела в Россию.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, которые проинформированы о передвижениях чиновницы.

Согласно венесуэльской конституции, в отсутствие Мадуро власть в стране должна перейти к Делси Родригес.

По информации Reuters, брат вице-президента Хорхе Родригес, который занимает должность председателя национального собрания (парламента), находится в столице страны Каракасе. Об этом агентству сообщили три источника, осведомленные о его местонахождении.

Ранее Делси Родригес обнародовала аудиосообщение на государственном телевидении, призывая Вашингтон предоставить доказательства того, что Мадуро и его жена Силия живы.

Хорхе Родригес не появлялся на публике с момента начала операции США.

На фоне слухов о пребывании вице-президента Венесуэлы в Москве, МИД РФ обнародовал заявление, в котором призвал США освободить Мадуро и его жену.

«В свете подтвержденных сообщений о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена находятся в Соединенных Штатах, мы решительно призываем американское руководство пересмотреть свою позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его жену», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомтсва государства-агрессора.

Напомним, венесуэльскому диктатору Николасу Мадуро и его жене, Силии Флорес, предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, поставке кокаина, а также хранении оружия и взрывчатки, которая могла быть использована против Соединенных Штатов.

2002
