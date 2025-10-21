- Дата публикации
Вице-президента США Венса срочно отправили в Израиль на фоне нового обострения
На фоне нарушения перемирия и эскалации напряжения в секторе Газа вице-президент США Джей Ди Венс вылетел в Израиль для переговоров с руководством страны.
Администрация США подтвердила, что Венс в понедельник вместе с супругой вылетел с авиабазы Эндрюс вблизи Вашингтона. Визит продлится ориентировочно два дня. В плане пребывания – встречи с премьер-министром, президентом Израиля, а также встречи с семьями заложников и только что освобожденными пленными.
Об этом пишет Укринформ.
В Вашингтоне отмечают: поездка связана с резким ростом напряжения после инцидента в районе Рафы, когда боевики ХАМАС, выйдя из тоннеля, выпустили противотанковую ракету по израильскому авто. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека. Эти обстрелы Израиль назвал нарушением действующего перемирия.
Планируется, что Вэнс обсудит с руководством Израиля поддержание режима прекращения огня, дальнейшие шаги по освобождению заложников и ситуацию в регионе. Американские медиа отмечают, что Белый дом стремится предотвратить повторную скатку региона в масштабные боевые действия.
