"Вива Путин!": менеджер ресторана в Париже прославлял президента РФ, но быстро признал свою ошибку (видео)

Поклонник российского диктатора выпроводил двух женщин за дверь, но вскоре по просьбе другого посетителя признал, что Путин на самом деле "х*йло".

Во Франции менеджер одного из парижских ресторанов выпроводил двух украинок из заведения со словами "Вива Путин", то есть "Да здравствует Путин" на французском языке.

Соответствующее видео опубликовал в среду, 19 октября, вице-президент Союза украинцев во Франции Владимир Когутяк.

В сообщении говорится, что инцидент произошел в парижском ресторане Le Cosy Montparnasse.

Le LE COSY Montparnasse, restaurant on on viré deux ukrainiennes her avec les slogans « viva poutine» pic.twitter.com/KvmLpKbqhn — Kogutyak Volodymyr (@KogutyakV) October 19, 2022

Мужчина, который выводил женщин за дверь, подчеркнул, что он француз. Он несколько раз повторил "Вива Путин" и после этого еще и рукоплескал сам себе.

Ответ на этот инцидент не пришлось ждать долго. Сначала в Google-отзывах этого заведения резко снизился рейтинг, упавший до отметки 2,7. Ресторан получил более 78 000 негативных отзывов, большинство из которых было написано в тот же вечер.

А вскоре по настоятельной просьбе другого посетителя менеджер этого ресторана извинился за свое поведение, признал, что президент России ему действительно глубоко безразличен и с искренним сердцем назвал его второе имя, давно уже известное всему миру.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, ранее в испанском городе Сан-Себастьяне российский турист, увешанный георгиевскими лентами, напал на украинок и оскорблял их нецензурной лексикой.

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