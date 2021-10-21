Извержение вулкана на Канарах: с помощью беспилотников будут спасать собак

Извержение вулкана на Канарах: с помощью беспилотников будут спасать собак

Животные заблокированы в покрытом лавой районе.

На Канарских острове Ла Пальма, где уже месяц извергается вулкан, с помощью беспилотника попытаются спасти трех истощенных собак, оказавшихся в лавовых ловушке.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 21 октября.

Также читайте Остров Ла Пальма из-за вулкана за неделю трясло 42 раза

Животные уже несколько недель заблокированы во дворе в районе, который покрыт лавой. Все это время собак кормят волонтеры — продукты им сбрасывают с беспилотников. Вывезти их на вертолете не могут, потому что через постоянное извержение над местностью запрещено летать.

Местная компания оператор беспилотников для спасения четвероногих предложила свой 50-килограммовый дрон, оснащенный сеткой. У спасателей лишь четыре минуты, чтобы заманить каждую собаку в сетку. Еще столько же времени, чтобы улететь на безопасное расстояние.

Новости мира: на Канарах попытаются спасти истощенных собак, что оказались в лавовой ловушке

Спасать собак за несколько дней. Сейчас идут тренировочные полеты дрона.

Напомним, вулкан проснулся на испанськосу острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыто региональные дороги. Началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью. Ранее подобное происходило в 1971 году.

Поток лавы с вулкана добрался до Атлантического океана. При контакте лавы с морской водой образуются токсичные облака. Эти испарения могут быть смертельно опасны, ведь можно отравится токсичными газами.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку