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Виза в обмен на секс: работник аэропорта в Израиле подозревается в изнасиловании
В Израиле сотрудник аэропорта брал взятки сексом, угрожая не пустить туристок в страну.
В Израиле 30-летний сотрудник аэропорта «Бен-Гурион» подозревается в изнасиловании туристок.
Об этом пишуть израильские СМИ.
Отмечается, что мужчина работал на паспортном контроле. По версии следствия, он использовал служебное положение для оказания давления на прибывающих в аэропорт иностранных туристок.
Насильник угрожал запретить им въезд в Израиль и требовал взамен сексуальных услуг. Мужчина вступал в интимные отношения, используя свою власть и обещания, связанные с процедурами получения вида на жительство в Израиле.
«Подозреваемый действовал хитроумно. Он работает в аэропорту девять лет, хорошо знаком со всеми формальностями. Система работает просто — как только возникает подозрение, что девушка приезжала в Израиль не в отпуск, а на работу, ее выводят из очереди и передают работникам Управления МВД по делам регистрации населении и иммиграции для проведения собеседования. Подозреваемый пользовался возможностью остаться с туристкой наедине в закрытой комнате. Именно он принимал решение о том, пропустить ли девушку в Израиль или отправить ее назад», — рассказал представитель израильской полиции.
Ранее сообщалось, что на Буковине девочка забеременела от родного отца, который ее годами насиловал.