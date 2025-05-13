ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
238
Время на прочтение
1 мин

Виза в обмен на секс: работник аэропорта в Израиле подозревается в изнасиловании

В Израиле сотрудник аэропорта брал взятки сексом, угрожая не пустить туристок в страну.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Работник аэропорта в Израиле подозревается в изнасиловании

Работник аэропорта в Израиле подозревается в изнасиловании / © Прокуратура Киева

В Израиле 30-летний сотрудник аэропорта «Бен-Гурион» подозревается в изнасиловании туристок.

Об этом пишуть израильские СМИ.

Отмечается, что мужчина работал на паспортном контроле. По версии следствия, он использовал служебное положение для оказания давления на прибывающих в аэропорт иностранных туристок.

Насильник угрожал запретить им въезд в Израиль и требовал взамен сексуальных услуг. Мужчина вступал в интимные отношения, используя свою власть и обещания, связанные с процедурами получения вида на жительство в Израиле.

«Подозреваемый действовал хитроумно. Он работает в аэропорту девять лет, хорошо знаком со всеми формальностями. Система работает просто — как только возникает подозрение, что девушка приезжала в Израиль не в отпуск, а на работу, ее выводят из очереди и передают работникам Управления МВД по делам регистрации населении и иммиграции для проведения собеседования. Подозреваемый пользовался возможностью остаться с туристкой наедине в закрытой комнате. Именно он принимал решение о том, пропустить ли девушку в Израиль или отправить ее назад», — рассказал представитель израильской полиции.

Ранее сообщалось, что на Буковине девочка забеременела от родного отца, который ее годами насиловал.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie