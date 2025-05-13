Виза в обмен на секс: работник аэропорта в Израиле подозревается в изнасиловании

Работник аэропорта в Израиле подозревается в изнасиловании / © Прокуратура Киева

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В Израиле 30-летний сотрудник аэропорта «Бен-Гурион» подозревается в изнасиловании туристок.

Об этом пишуть израильские СМИ.

Отмечается, что мужчина работал на паспортном контроле. По версии следствия, он использовал служебное положение для оказания давления на прибывающих в аэропорт иностранных туристок.

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Насильник угрожал запретить им въезд в Израиль и требовал взамен сексуальных услуг. Мужчина вступал в интимные отношения, используя свою власть и обещания, связанные с процедурами получения вида на жительство в Израиле.

«Подозреваемый действовал хитроумно. Он работает в аэропорту девять лет, хорошо знаком со всеми формальностями. Система работает просто — как только возникает подозрение, что девушка приезжала в Израиль не в отпуск, а на работу, ее выводят из очереди и передают работникам Управления МВД по делам регистрации населении и иммиграции для проведения собеседования. Подозреваемый пользовался возможностью остаться с туристкой наедине в закрытой комнате. Именно он принимал решение о том, пропустить ли девушку в Израиль или отправить ее назад», — рассказал представитель израильской полиции.

Ранее сообщалось, что на Буковине девочка забеременела от родного отца, который ее годами насиловал.