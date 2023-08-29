Визит Эрдогана к Путину: в СМИ появилась новая дата проведения переговоров

Переговоры турецкого лидера Реджепа Эрдогана с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным предварительно пройдут в Сочи 4 сентября.

Об этом сообщает турецкое Habertürk со ссылкой на Middle East Eye.

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"Наш президент посетит Сочи. Во время своего визита в Сочи он подтвердил, что саммит состоится, заявив, что в зерновом соглашении может быть новый этап", — сказал представитель Партии справедливости и развития Омер Челик.

В Кремле подтвердили, что президент России и турецкий коллега готовятся провести встречу, однако дату встречи не раскрыли.

"Тот факт, что Эрдоган, ранее игравший решающую роль в реализации зерновой инициативы, встретится с Путиным, разжег надежды, что соглашение может быть реализовано снова", — говорится в статье.

Следует отметить, что ранее писали, что Путин и Эрдоган планируют встречу 8 сентября. Об этом сообщало издание Bloomberg.

Напомним, Подоляк раскритиковал слова Эрдогана о переговорах между Россией и Украиной.

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