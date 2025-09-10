Визит Келлога в Польшу совпал с атакой дронов РФ: что известно об опасной поездке

Спецпредставитель Тампа по Украине Кит Келлог / © Associated Press

Генерал Кит Келлог, являющийся спецпосланником Дональда Трампа в Украине, находился в пути в Польшу именно в момент, когда над ее территорией были сбиты российские дроны.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.

Хотя подробности поездки Келлога официально не разглашаются, по информации источника, Келлог некоторое время пробудет в Польше и на днях отправится в Украину.

Издание отмечает, что инцидент с российскими дронами стал первым случаем, когда НАТО открыло огонь после начала войны в Украине. Польские и нидерландские истребители перехватили дроны при поддержке многонациональных сил Италии, Германии и НАТО.

Важность поездки Келлога в том, что она происходит на фоне роста напряжения. Даже к инциденту с дронами визит спецпредставителя Трампа привлек бы внимание, а теперь его путешествие является свидетельством того, насколько серьезно воспринимается ситуация, сложившаяся в регионе.

Проинформированный источник также утверждает, что визит Келлога в Польшу состоялся по поручению президента США Дональда Трампа.

Сам Келлог несколько дней назад после удара россиян по зданию Кабмина Украины предупреждал , что события «могут выйти из-под контроля». Он напомнил, что история свидетельствует, что после таких ударов война может обостриться и массированная атака России на Киев 7 сентября свидетельствует об опасном повышении уровня эскалации войны.

Ключевые моменты об атаке на Польшу

Польские военные были вынуждены поднять в воздух истребители F-16 и самолеты НАТО, чтобы отразить атаку. Это первый случай в новейшей истории, когда самолеты Альянса вели боевые действия против российских целей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что российские дроны вошли в воздушное пространство Польши с территории Беларуси и Украины. По его мнению, эта атака является "чрезвычайно опасным прецедентом для Европы".

Один из русских дронов попал в дом пожилых супругов в селе Вырики-Воля на востоке Польши. Томаша и Алицию Веселовских спасло лишь то, что они были внизу в своей гостиной перед телевизором, когда дрон влетел и разрушил второй этаж их дома.

На фоне падения дронов в Польше министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил , что дальше «может быть хуже». В то же время, он оценил реакцию страны на инцидент как эффективную.