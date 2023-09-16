Визит Ким Чен Ина в Россию: какое российское оружие диктатору показал Шойгу

В частности, Шойгу хвастался перед диктатором Северной Кореи ракетами "Кинжал".

В субботу, 16 сентября, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи во российском Владивостоке. Вместе с министром обороны страны-агрессора России Сергеем Шойгу он посмотрел на ядерные бомбардировщики, гиперзвуковые ракеты и военные корабли.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что глава российского минобороны показал лидеру КНДР российские стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3, способные нести ядерное оружие и составляющие основу российских ядерных воздушных сил.

Шойгу также показал Ким Чен Ину сверхзвуковой самолет-перехватчик МиГ-31И, оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Именно ими оккупанты атакуют украинские населенные пункты.

Ким Чен Ын осмотрел боевой корабль Тихоокеанского флота России "Маршал Шапошников" во Владивостоке. Северокорейский диктатор также имел возможность наблюдать за показательным выступлением русского флота.

Напомним, 12 сентября лидер Северной Кореи прибыл в Россию. На следующий день Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились на Дальнем Востоке на космодроме "Восточный", чтобы провести переговоры.

Во время встречи кремлевским коллегой-диктатором Ким Чен Ын сделал заявление о войне России в Украине. Лидер Северной Кореи подчеркнул, что "уверен в успехе России" в войне. Армию оккупантов он назвал "героической", которая "уверенно продемонстрирует бесценные добродетели чести" в так называемой "СВО".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Путин встречается с Ким Чен Ином! У одного вооруженный голод, у другого – продовольственный

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