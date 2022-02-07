Визит Макрона в Кремль: главные заявления французского президента после встречи с Путиным

Визит Макрона в Кремль: главные заявления французского президента после встречи с Путиным

Президент Франции считает, что существует возможность найти мирный путь для Европы, но для этого требуются новые механизмы.

У Российской Федерации и Франции разные взгляды на некоторые принципиальные для обеих сторон вопросы, но президенты двух стран договорились вместе работать над так называемыми "гарантиями безопасности".

Об этом французский президент Эммануэль Макрон заявил в понедельник, 7 февраля, на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

После переговоров с российским лидером Макрон отметил, что этот разговор был содержательным.

По его словам, сейчас есть возможность найти мирный путь для Европы, но для этого требуются новые механизмы обеспечения стабильности в Европе.

Макрон высказался за то, чтобы страны региона, включая Россию, Украину, Грузию, Молдову и страны ЕС вели переговоры, которые привели бы к построению новых гарантий безопасности.

Французский лидер подчеркнул, что решения по безопасности в Европе будут новаторскими.

"У РФ и Франции разные взгляды, это нужно понимать и принимать, но президенты смогли "нащупать" моменты, где позиции по Украине сходятся", — заявил французский президент.

Макрон добавил, что в ближайшие дни станут решающим в вопросе деэскалации вокруг Украины. Он также заявил, что "нервничает" из-за российских войск на границе Украины, где, по его словам, сосредоточено 125 тысяч военнослужащих РФ.

Также он отметил, что сообщит Зеленскому о том, что выполнение Минских соглашений может привести к прогрессу в урегулировании конфликта.

В то же время французский лидер выразил обеспокоенность словами Лукашенко о ядерном оружии в Беларуси. "Но Путин меня успокоил", – прокомментировал Макрон.

Французский президент выступил против пересмотра действующих договоренностей в области безопасности за счет ограничения прав европейцев.

"Я не думаю, что строительство новых условий должно происходить за счет частичного пересмотра соглашений либо наших фундаментальных принципов, либо за счет ограничения прав европейских государств", – сказал он.

Франция и Россия договорились работать вместе над гарантиями безопасности, а также продолжать взаимовыгодное сотрудничество в сфере экономики, политики и культуры.

Напомним, в Москве завершился разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, он длился пять часов.

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