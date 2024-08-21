Визит Нарендры Моди в Украину: американский дипломат оценил роль Индии в сдерживании агрессии РФ

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину очень важен, особенно во времена, когда российская агрессия пытается дестабилизировать глобальный мировой порядок.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Ричард Верма на семинаре в Центре социального и экономического прогресса, посвященного партнерству между Соединенными Штатами и Индией, который проходил в формате онлайн-конференции в среду, 21 августа.

Верма также подчеркнул, что сейчас крайне важно "защитить и сохранить" международный порядок, а для этого необходимо остановить войну в Украине, которая несет значительное насилие и убийства детей.

"Мировое сообщество должно противостоять подобным атакам и вторжениям, нападениям на гражданское население, убийствам детей в больницах", – заявил Ричард Верма.

Он отметил, что благодарен индийскому премьер-министру Нарендре Моди за позицию Индии по войне в Украине несмотря на долгосрочные отношения с Россией и определенные обязательства между странами. Относительно отношений между Индией и США Верма отметил, что их государства должны держаться вместе "и в хорошие времена, и в трудные".

По словам Вермы, именно сейчас на планете наступили трудные времена, к которым привел рост авторитаризма в отдельных частях света.

Что известно о Ричарде Верма

Ричард Верма был послом США в Индии во время президентства Барака Обамы (2015-2017 гг.). Сейчас он занимает должность заместителя госсекретаря США, однако в ближайшее время Верма заменит Пенни Прицкер и станет спецпредставителем Соединенных Штатов по восстановлению Украины.

В ходе обсуждения своего нового назначения дипломат выразил благодарность своей предшественнице и подчеркнул, что ей многое удалось сделать на этом посту.

Международное турне Нарендры Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует приехать в Украину в пятницу, 23 августа. За всю историю дипломатических отношений между независимой Украиной и Индией индийский лидер еще не посещал нашу страну. Этот визит уже можно считать историческим независимо от его результатов.

"Я ожидаю возможности продолжить предварительные разговоры с президентом Зеленским об укреплении двустороннего сотрудничества и поделиться перспективами мирного решения конфликта, который продолжается в Украине", – заявил Нарендра Моди накануне своего визита в Украину.

В среду, 21 августа, премьер-министр Индии прибыл в Польшу в рамках своего международного турне.

Напомним, премьер Индии Моди сделал заявление о "скором восстановлении мира" в Украине. По его словам, в Киеве он постарается укрепить двустороннее сотрудничество между странами.

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