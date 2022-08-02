Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Визит Пелоси в Тайбэй: более 20 китайских военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня

Дата публикации
Просмотры
8207
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Визит Пелоси в Тайбэй: более 20 китайских военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня

Фото: Министерство обороны Тайваня

Министерство обороны Тайваня опубликовало фотографии моделей самолетов.

Два десятка самолетов ВВС Китая снова вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Об этом сообщает Министерство обороны Тайваня.

21 китайский военный самолет вошел в зону идентификации противовоздушной обороны Тайваня (ПВО) во вторник в первый день визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Список самолетов КНР, вошедших в опознавательную зону ПВО Тайваня:

  • 11 истребителей J-11.
  • 10 истребителей J-16.
  • самолет ДРЛО (дальней радиолокационной слежки) и управление KJ-500.
  • Самолет РЭБ (радиоэлектронной борьбы) второго поколения Y-9G (GX-11).
  • Самолет радиоэлектронной разведки Y-8GX4.

Ранее Министерство обороны Тайвани назвало сообщение о том, что китайские самолеты Су-35 пересекли Тайваньский пролив, "фейковыми новостями".

Отметим, что 21 июня около 30 военных самолетов Китая без предупреждения вошли в зону действия ПВО Тайваня.

Напомним, что на Тайване приземлился самолет с Нэнси Пелоси.

Читайте также:

Суть конфликта между Китаем и Тайванем - Ночной дозор

Суть конфликта между Китаем и Тайванем - Ночной дозор

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация