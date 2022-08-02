Визит Пелоси в Тайбэй: более 20 китайских военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня

Два десятка самолетов ВВС Китая снова вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Об этом сообщает Министерство обороны Тайваня.

21 китайский военный самолет вошел в зону идентификации противовоздушной обороны Тайваня (ПВО) во вторник в первый день визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Список самолетов КНР, вошедших в опознавательную зону ПВО Тайваня:

11 истребителей J-11.

10 истребителей J-16.

самолет ДРЛО (дальней радиолокационной слежки) и управление KJ-500.

Самолет РЭБ (радиоэлектронной борьбы) второго поколения Y-9G (GX-11).

Самолет радиоэлектронной разведки Y-8GX4.