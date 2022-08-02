Визит Пелоси в Тайбэй: более 20 китайских военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня

Министерство обороны Тайваня опубликовало фотографии моделей самолетов.
Два десятка самолетов ВВС Китая снова вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня.
Об этом сообщает Министерство обороны Тайваня.
21 китайский военный самолет вошел в зону идентификации противовоздушной обороны Тайваня (ПВО) во вторник в первый день визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Список самолетов КНР, вошедших в опознавательную зону ПВО Тайваня:
- 11 истребителей J-11.
- 10 истребителей J-16.
- самолет ДРЛО (дальней радиолокационной слежки) и управление KJ-500.
- Самолет РЭБ (радиоэлектронной борьбы) второго поколения Y-9G (GX-11).
- Самолет радиоэлектронной разведки Y-8GX4.
August 2, 2022
Ранее Министерство обороны Тайвани назвало сообщение о том, что китайские самолеты Су-35 пересекли Тайваньский пролив, "фейковыми новостями".
Отметим, что 21 июня около 30 военных самолетов Китая без предупреждения вошли в зону действия ПВО Тайваня.
Напомним, что на Тайване приземлился самолет с Нэнси Пелоси.
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