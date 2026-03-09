Визит представителей США в Израиль сорван: почему между странами пробежала черная кошка

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер / © Getty Images

Специальные представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отменили запланированный на вторник визит в Израиль.

Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники.

Отмена визита

Отмена визита произошла на фоне появления первых существенных разногласий между Вашингтоном и Иерусалимом относительно военных операций Израиля в Иране. По данным источников, американские официальные лица были удивлены масштабами ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по иранским нефтяным объектам, состоявшимся в минувшую субботу.

Ни американская, ни израильская стороны пока не предоставили официальных комментариев по поводу причин отмены поездки.

Стоит отметить, что Уиткофф и Кушнер играли ключевую роль в дипломатических попытках достичь взаимопонимания с иранским режимом еще до начала активной фазы боевых действий, однако эти переговоры в конце концов зашли в тупик.

Удар по нефтяному сектору Ирана

В ходе субботней операции Израиль нанес удары по комплексу, напрямую связанному с военно-промышленным сектором Ирана.

В ЦАХАЛ официально подтвердили цель атаки: «Военные силы иранского террористического режима прямо и часто используют эти топливные резервуары для обеспечения военной инфраструктуры. Через них режим распределяет горючее для разных потребителей, в том числе для военных объектов в Иране».

По сообщениям иранской стороны, удары спровоцировали масштабные пожары вблизи Тегерана, дым от которых покрыл большую часть города. По данным иранской оппозиции, всего под атакой могли оказаться до 30 объектов.

Экономика под контролем КСИР

Источники издания также отмечают, что в последние годы Корпус стражей исламской революции (КСИР) фактически взял под свой контроль значительные части экономики Ирана, в том числе нефтяной сектор. Поэтому удары по нефтяным мощностям, по мнению Израиля, являются прямым ударом по военной машине режима.

Ранее сообщалось, что специальные представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны в ближайшее время посетить Израиль со срочным визитом. Поездка была запланирована на 10 марта и должна была состояться на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Иерусалимом. Причиной дипломатической активности стали масштабные удары Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана, вызвавшие беспокойство в США.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что решение о завершении войны с Ираном будет «взаимным» и будет приниматься вместе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. В то же время он подчеркнул, что окончательное слово будет оставаться за Вашингтоном.