Визит Путина в Китай: почему поездка стала самой долгой и чего ожидать от встречи с Си

Путин и Си Цзиньпин / © Associated Press

Тот факт, что нынешний визит главы Кремля Владимира Путина в Китай такой длительный — четыре дня, — говорит о многом. Так же как и выбор времени — всего через две недели после того, как Путин встретился с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске.

Об этом пишет специальный корреспондент Sky News Айвор Беннет.

«Это похоже на преднамеренную иллюстрацию того, насколько близка Москва к Пекину перед лицом попыток США ослабить эти отношения и их стремление прекратить войну в Украине», — пишет журналист.

По мнению спецкора Sky News, с Китаем американский президент попробовал тактику «батога». Угрозы тарифов и вторичных санкций за то, что он продолжает покупать российскую нефть. А с Россией, судя по всему, тактику «пряника».

«Кроме новых предупреждений о „массированных“ санкциях против Москвы, на прошлой неделе информационное агентство Reuters сообщило, что во время недавних переговоров американские и российские чиновники также обсуждали энергетические соглашения в надежде побуждать Кремль к мирному соглашению и начать размывать свои связи с Пекином. Но программа Путина в Китае, похоже, призвана подчеркнуть, что его отношения с Си Цзиньпином сильнее, чем когда-либо», — говорится в статье.

После двухдневного саммита Шанхайской организации сотрудничества по вопросам безопасности во вторник, 2 сентября, Си Цзиньпин и Путин проведут переговоры лицом к лицу, а в среду российский диктатор займет место почетного гостя на военном параде, посвященном 80-летию официальной капитуляции Японии во Второй мир.

«Символизм понятен — Россия и Китай бок о бок боролись против врагов прошлого, и они останутся едиными перед угрозами будущего», — говорится в статье.

Отмечается, что будут и другие мощные фотосессии, в частности, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, одним из ряда лидеров, с которыми Владимир Путин проведет двусторонние переговоры.

Рукопожатие и улыбка в кулуарах саммита через несколько дней после того, как Трамп ударил по Индии 50% тарифами на российскую нефть, будут дипломатическим эквивалентом того, что он так сказать «бросит камень» в сторону Вашингтона.

«Для России весь визит выглядит как демонстрация солидарности в условиях санкций — Москва и ее союзники имеют иммунитет к давлению Запада. Но, несмотря на символизм, Кремль будет искать здесь и конкретику. Двусторонняя торговля с Китаем, помогавшая удерживать российскую экономику на плаву после вторжения в Украину, в последние месяцы начала падать», — резюмирует Айвор Беннет.

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин 31 августа прибыл в китайский город Тяньцзинь, где стартовал саммит ШОС. Визит продлится четыре дня. Китайский глава Си Цзиньпин встретил Путина красной дорожкой, музыкальным сопровождением и рукопожатием. Супруга главы КНР Пэн Лиюань также лично поздравила диктатора России.

Китайские государственные СМИ подчеркивают, что нынешние отношения между Москвой и Пекином находятся «на исторически высоком уровне».