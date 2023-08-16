Визит Путина в Турцию: экс-сотрудник КГБ рассказал, как Эрдоган "подловил" главу Кремля

По мнению Жирнова, не случайно, что провокации России в Черном России были против турецкого судна.

Российский президент-диктатор Владимир Путин ищет способы, чтобы не ехать в страну-члена НАТО Турцию.

Такое мнение высказал 24 канала бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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По его мнению, Эрдогав красиво "поймал" Путина и поставил его в неловкое положение. Это объясняется, почему провокации России в Черном море были против турецкого судна "Сукру Окан", направлявшегося в украинский порт в Измаиле.

"Не исключаю мысль, что Путин может искать отмазки, чтобы не ехать в Эрдоган. Поэтому он мог спровоцировать инцидент с турецким судном. Он толкает Эрдогана к тому, чтобы тот заявил об определенном напряжении в отношениях и отменил встречу. Но Путин хочет, чтобы это сделал именно Эрдоган", – считает Жирнов.

На вопрос, смогут ли в Турции арестовать Путина, Жирнов ответил, что считает такой сценарий развития маловероятным.

Ранее писали, сможет ли турецкий лидер Эрдоган заставить Россию вернуться к "зерновому соглашению".

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