Визит российской делегации в Капитолий вызвал скандал

Капитолий / © Associated Press

Визит российской делегации в Капитолий в США, организованный офисом представительницы от Республиканской партии Анны Паулины Луны, вызвал жесткую критику со стороны проукраинских законодателей.

Об этом пишет Politico

«Иностранным политическим агентам наших противников НИКОГДА не следует позволять находиться на Капитолийском холме», — написал член Палаты представителей Майк Квигли (демократ от штата Иллинойс), заявив, что этот «визит» откроет двери для масштабной угрозы самой демократии.

Квигли добавил, что визит российской делегации свидетельствует о том, что администрация Трампа ставит знак морального равенства между Россией и Украиной в войне.

Член Палаты представителей Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд) раскритиковал Луну за проведение «частной экскурсии по Капитолию для членов Думы, которые любят Путина», и в своем заявлении назвал российского лидера «наставником и хорошим другом» президента Дональда Трампа.

«Возможно, она научилась от своих российских товарищей, как быть полностью послушной авторитарному президенту. Возможно, они обсуждали свою общую оппозицию к украинской демократии и правам человека, а также чистый восторг от того, что они по разные стороны войны Трампа в Иране», — сказал он.

И критика звучала не только от демократов.

Член Палаты представителей Джо Уилсон (республиканец) заявил, что «самопровозглашенные враги американского образа жизни и виновники ужасных массовых убийств, члены военного преступного режима Путина не должны быть приняты никоим образом.

«Я сравниваю эту встречу на Капитолийском холме с визитом [представителей] Третьего Рейха», — сказал он.

Когда представителя Дона Бэкона (республиканец от штата Небраска) спросили о встрече, он заявил, что «российский президент Путин и его приспешники ненавидят Америку, ненавидят свободу и хотят подорвать авторитет США на каждом шагу. Их вторжение в Украину — это одно гигантское военное преступление».

Визит россиян в Капитолий — что известно

Согласно опубликованным фото, кроме республиканки Анны Паулины Луны на встрече с россиянами были представители-республиканцы Эли Крейн (Аризона), Деррик Ван Орден (Висконсин) и Энди Оглз (Теннесси), а также демократ Висенте Гонсалес (Техас).

Законодатели встретились с российской делегацией, в состав которой входили Вячеслав Никонов, внук помощника Иосифа Сталина, и несколько членов комитета российской Госдумы по иностранным делам.

Они позировали для фото возле Института мира США и были замечены, как прогуливаются по Скульптурному залу Капитолия.

Организатор экскурсии объяснила, что этот визит россиян был направлен на поддержку стремления администрации Трампа «к миру, а также экономических возможностей».

