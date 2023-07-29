Визит Шойгу в КНДР показывает, что он остается в "обойме Путина" — аналитик

Кремль хочет показать, что никаких изменений в руководстве страны не произошло, несмотря на последние события.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу все еще остается в "обойме Путин", что доказывает его визит в Северную Корею.

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Такое мнение в эфире телеканала FREEDOM высказала политический аналитик и главный редактор портала After Empire Ольга Курносова.

Она заявила, что Кремль хочет показать, что никаких изменений в руководстве страны не произошло, несмотря на последние события.

"Министр обороны РФ Сергей Шойгу визитом в КНДР продемонстрировал, что Путин ему до сих пор доверяет после мятежа Пригожина. Кремлю важно делать вид, что никто никого не сместил и в системе все остается по-прежнему, по крайней мере, в медийном плане", — сказала Курносова.

Напомним, ранее сообщалось, что российский министр обороны Сергей Шойгу посетил Северную Корею, чтобы просить помощи на фоне трудностей с оружием.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны РФ Шойгу передал диктатору Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ину письмо от российского диктатора Владимира Путина.

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