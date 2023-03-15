Визит Си Цзиньпина в Москву: существует большая вероятность поставки оружия Китаем — эксперт

Поражение РФ в войне со свержением режима Путина – не в интересах Китая.

Риск снабжения Китаем оружия Российской Федерации остается достаточно высоким. Еще в январе-феврале 2022 года Си Цзиньпин по меньшей мере благословил эту войну.

Такое мнение высказал руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии конверсии и разоружения Владимир Копчак в интервью ТСН.ua.

По его словам, Китай был согласен на падение Киева "за неделю" и на дальнейшее силовое посредничество РФ в собственных интересах, то есть сбор так называемого проекта "СССР 1,5 или 2.0".

Китайский "мирный план" — никакой не план, это видение. С другой стороны на фоне таких взвешенных "мудрых" проявлений Пекин сейчас начинает нервничать. Потому что, например, товарищ Ван И выходит и заявляет, почему Соединенным Штатам можно вооружать Тайвань, а нам нельзя вооружать РФ. Здесь есть один нюанс: в какой логической цепи находится РФ. Она равна Тайваню. Это говорит о том, как Китай смотрит на РФ и таким образом он метит территорию", – отметил Владимир Копчак.

По словам эксперта, Китай дал понять, что он не заинтересован в падении режимов.

“Это касается не только Кремля, но и режима Лукашенко и иранского режима. Беларусь и Иран — это пример того, что Кремлю в какой-то мере удалось интернационализировать войну в собственных интересах", — отметил он.

Владимир Копчак также подчеркнул, что "бесконтрольный формат" поражения РФ в войне, предусматривающий свержение режима Путина, не в интересах Китая.

“Данный подсценарий полностью сейчас не устраивает Китай, потому что Китай очень тщательно учитывает все имиджевые риски. Если этот визит в Москву состоится, значит, по логике Пекина, это наоборот демонстрация силы после дипломатического трека между Саудовской Аравией и Ираном”, — подчеркнул эксперт.

Напомним, лидер Китайской народной республики Си Цзиньпинь может посетить столицу России Москву на следующей неделе, где намерен встретиться с диктатором Владимиром Путиным.

Читайте также: