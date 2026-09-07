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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1235
Время на прочтение
1 мин

Визит спецпосланников Трампа, пожар в Запорожье и победа ультраправых в Германии: главные новости ночи 7 сентября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Виткофф и Кушнер

Виткофф и Кушнер / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 сентября 2026 года:

  • "Чтобы тихие уикенды были и в других городах": "Укрзализныця" провела на поезд Виткоффа и Кушнера Читать далее –>

  • Украина, США и Европа договорились о новой встрече: Зеленский раскрыл детали переговоров с Кушнером и Виткоффом Читать далее –>

  • Россия атаковала Запорожье дронами: загорелся торговый центр (фото, видео) Читать дальше –>

  • В Германии впервые после Второй мировой победили ультраправые: что это значит для Украины Читать далее –>

  • РФ ударила по одному из микрорайонов Балаклеи: власти выясняют последствия Читать далее –>

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