Что с рукой Трампа: загадочное фото вызвало спекуляции о здоровье президента США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трампприбыл в Великобританию с историческим государственным визитом, где его и первую леди Меланию Трамп примет король Карл. Внимание журналистов и пользователей соцсетей привлекла правая рука президента, на которой заметно пятно, похожее на тональный крем.

Об этом пишет издание Daily Mail

Фотографии во время подготовки Трампа к вылету из Вашингтона показали пятно на правой руке 79-летнего президента. В последние месяцы пользователи сети замечали синяки на его руках, которые обычно скрываются под толстым слоем макияжа.

Реклама

В августе во время встречи в Овальном кабинете с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мином на руке Трампа был заметен значительный синяк. Аналогичные синяки появились после игры в гольф с бывшим бейсболистом Роджером Клеменсом, которого Трамп позже включил в Зал славы бейсбола.

В прошлом месяце пользователи сети также заметили на руке президента заметное пятно макияжа, которое не соответствовало тону его кожи. Это побудило к появлению многочисленных теорий о состоянии здоровья Трампа, несмотря на попытки Белого дома опровергнуть слухи.

© Daily Mail

7 августа официальные лица сообщили, что Трампу диагностировали «хроническую венозную недостаточность», а пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт добавила, что синяки на руках президента «являются следствием» частых рукопожатий и приема аспирина.

© dailymail.co.uk

Напомним, ранее мы писали о том, что Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре внимания. Во время церемонии чествования жертв терактов 11 сентября в Пентагоне СМИ зафиксировали заметную асимметрию его лица.