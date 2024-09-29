Визит Зеленского на завод боеприпасов в США вызвал скандал: подробности

Сенатор Джей Ди Вэнс из Огайо, являющийся ключевым союзником Дональда Трампа, выразил критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Это заявление было сделано спустя день после встречи Зеленского с Трампом.

Об этом пишет The New York Times.

Сенатор Джей Ди Вэнс, выступая в Ньютауне, Пенсильвания, начал свою речь с критики президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что Зеленский посетил фабрику по производству боеприпасов в Скрентоне вместе с губернатором штата Джошем Шапиро, демократом.

"Он приехал, чтобы проводить предвыборную кампанию вместе с руководством демократов этой страны. Мы потратили на Украину 200 млрд долларов. Знаете, чего бы я хотел, чтобы Зеленский приехал в США? Скажите спасибо людям Пенсильвании и всем остальным", — сказал он.

Как сообщает New York Times, во время своего визита на завод Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку, отметив, что сотрудники предприятия спасли миллионы украинцев. В своих соцсетях он подчеркнул, что в таких местах можно почувствовать, как демократический мир может победить.

Стоит отметить, что ранее выступавший против помощи Украине сенатор Джей Ди Вэнс в недавнем интервью для The New Yorker назвал Зеленского "слишком радикальным" из-за его заявлений об отказе от территорий в обмен на мирное соглашение с Россией. Вэнс, в свою очередь, подверг критике президента Украины за его позицию.

Напомним, спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон, заявил, что посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова организовала визит президента Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании с целью поддержки демократов в избирательной кампании. Поэтому он требует от Зеленского ее немедленного освобождения.

Читайте также: