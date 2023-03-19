Визиты Путина в Крым и Мариуполь связаны с ордером на его арест — российский оппозиционер

Визиты президента Путина в аннексированный Крым и разрушенный российскими войсками Мариуполь стали непосредственным следствием решения Международного уголовного суда (МКС), который выдал ордер на арест хозяина Кремля. После этого его имидж в глазах российских элит существенно пошатнулся.

Такое мнение в воскресенье, 19 марта, в эфире телеканала FREEДОМ высказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

По его словам, то, что Международный уголовный суд в Гааге официально признал Путина преступником, которого нужно арестовать, серьезно изменяет ситуацию внутри России для обслуживающих путинский режим элит.

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“Часть элит будет чувствовать “вокзальное” настроение и думать о том, как соскочить с этого “преступного Титаника”. Другая часть элит уже задумалась, стоит ли в 2024 году давать Путину возможность переназначаться на пост президента. Потому что он невыездной, официальный военный преступник и теперь просто не способен выполнять функции главы государства”, — отметил Гудков.

По мнению оппозиционного российского политика, Путин уловил такие настроения своего окружения, поэтому устроил поездку в незаконно аннексированный Крым и разрушенный российскими войсками Мариуполь.

“Ему крайне важно продемонстрировать, что, несмотря на то, что Гаагский трибунал объявил его преступником, он сохраняет позиции: уверен в себе, сильный, рукопожатие крепкое. И вот, он может позволить себе даже какие-то дальние поездки, чтобы никто даже не думал рыпаться, не подумал, что его стоит на кого-то поменять. То есть Путин сейчас занимается своим собственным пиаром и своим собственным имиджем”, – объяснил Дмитрий Гудков.

Напомним, Германия будет обязана арестовать президента РФ Владимира Путина, если он придет в эту страну.

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