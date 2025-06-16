Визовые программы в Великобритании ставят украинских беженцев в неопределенность

Украинские беженцы / © ТСН.ua

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Украинские беженцы в Великобритании оказались в подвешенном состоянии, пока постоянного статуса нет, а возвращаться опасно.

Об этом пишет издание The Independent

Более 218 тысяч украинцев прибыли в Великобританию с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Они получили временную защиту по специальным визовым программам — «Homes for Ukraine» и «Family Scheme». Но уже сейчас многие из них снова чувствуют неопределенность: правительство Великобритании не предложило пути к постоянному проживанию, а срок действия их виз подходит к концу.

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36-летняя Лидия, которая сбежала из Украины с младенцем и малышом, теперь боится, что в случае отсутствия четкого механизма продления вида на жительство ей придется возвращаться в разрушенную войной страну.

«Даже если объявят перемирие, я не поверю, что все закончилось. Через пять лет россияне могут снова прийти. Моего сына заберут в армию, а дочь могут убить или изнасиловать», — говорит она.

Как свидетельствует опрос Управления национальной статистики Великобритании, проведенный в 2024 году, почти 70% украинских беженцев хотели бы остаться. Но без определенного правового статуса многие будут вынуждены либо искать убежища в других странах, либо возвращаться в Украину, несмотря на угрозу.

Сейчас правительство Великобритании предложило только 18-месячное продление временных виз. Возможности для постоянного проживания не предусмотрено. Представители МВД Великобритании заявили, что такое решение согласуется с намерением украинского правительства вернуть своих граждан домой.

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В декабре 2024 года в Украине даже создали Министерство национального единства — для поддержки возвращения более 7 миллионов граждан.

Однако представители благотворительных организаций считают, что принудительное возвращение — не выход. Они отмечают, что украинцам следует предоставить право выбора. Многие уже интегрировались в британское общество, дети ходят в местные школы и считают себя британцами.

«Украине, конечно, нужны люди для восстановления, но возвращаться должны те, кто этого хочет. Нужно дать людям право на выбор», — отмечает Стан Бенеш, директор благотворительной организации Opora.

Евросоюз уже предложил продлить временную защиту для украинцев до 2027 года. Лондон призывают сделать аналогичный шаг: расширить сроки виз до 36 месяцев и создать путь к постоянному поселению.

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Из-за неопределенности некоторые украинцы уже обращаются за статусом беженца: только за первый квартал 2025 года было подано почти 380 заявлений — втрое больше, чем за весь 2024 год.

Благотворители отмечают, что без ясности относительно будущего украинцы не могут арендовать жилье, получить стабильную работу или построить жизнь в новой стране. Большинство работает не по специальности или ищет временную занятость. А риск оказаться без крыши над головой у беженцев из Украины вдвое выше, чем в среднем по стране.

Без четкой иммиграционной политики даже те, кто уже интегрировался, остаются в подвешенном состоянии — без гарантий, что смогут остаться в стране, которую уже считают домом.

Напомним, ранее мы писали о том, что британское правительство решило продлить визы украинским беженцам еще на 18 месяцев. Речь идет об украинцах, которые приехали в Британию в поисках убежища от войны после 24 февраля 2022 года.

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