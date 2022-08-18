Визовые санкции для россиян: почему это важно и какие европейские чиновники не поддерживают ограничения

Россиянам могут запретить выдачу виз, но пока в Евросоюзе нет единого мнения на этот счет.

Поддерживают запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ страны из Восточной Европы. Однако некоторые государства не желают реализовать такое ограничение.

Об этом пишет CNN.

Как рассказал бывший премьер-министр и министр иностранных дел Финляндии Александр Стубб, "единственный способ изменить сердца и умы русского народа" – ввести полный визовый запрет для них. В то же время, как отмечается, ранее чиновник выступал за либерализацию визового режима с РФ.

"Это печальное положение дел, но цена войны должна быть ощутима для российских граждан. Единственный способ изменить сердца и умы российского народа – это дать ему понять, что то, что делает Путин, является вопиющим нарушением международного права. Это означает полный визовый запрет для россиян" ", — объяснил Стубб изменение своей позиции.

Бывший министер обороны Литвы и нынешняя госпожа член Европарламента Раса Юкнявичене указала на еще одну причину введения визовых ограничений для граждан РФ. По ее словам, "это в первую очередь вопрос безопасности".

"Российские граждане ездят в ЕС преимущественно через Финляндию и Эстонию. Официальные службы этих стран находятся под огромным давлением. Россию контролируют унаследованные от КГБ структуры, использующие открытость стран Шенгенской зоны для различных операций", — сообщила Юкнявичене.

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Вместо этого против визовых санкций выступает канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, границы нельзя закрывать, потому что, мол, есть россияне, которые не поддерживают войну и убегают от режима Путина.

Однако высокопоставленный немецкий дипломат в разговоре с CNN рассказал, что на самом деле Шольц стремится "сбалансировать свою собственную партию, которая расколота между теми, кто хочет диалога с Россией, и теми, кто хочет казаться жестким".

Напомним, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не поддерживает идею запрета въезда гражданам России в страны Европейского Союза. Канцлер Германии сказал, что кто-то убегает от режима Путина.

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