Визы со сбором на восстановление Украины: представлен новый план ужесточения санкций против России

Документы Международной экспертной группы Ермака-Макфола, по словам главы ОП, сегодня лежат на столах всех мировых лидеров.

Международная экспертная группа Ермака-Макфола представила новый план действий по усилению антироссийских санкций, в котором предложила странам ввести "сбор на восстановление" Украины для россиян при оформлении ими туристических виз.

Об этом говорится в документе "Планы действий 2.0. Ужесточение санкций против Российской Федерации" от 24 апреля.

Что касается российских граждан, некоторые европейские страны, в частности Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, уже ввели запрет на въезд за туристическими визами.

"Другие страны должны рассмотреть возможность сделать то же самое. Другой вариант – добавить "сбор на восстановление Украины" ко всем визам, выдаваемым гражданам России, путешествующим в Европу и другие страны санкционной коалиции. Тогда россияне смогут выбирать: оплатить дополнительный сбор и поехать в Рим или не платить его и уехать в отпуск в Минск", — говорится в документе, в частности в пункте "Изменения в туристические визы для граждан России".

В сообщении на сайте президента Украины со ссылкой на руководителя ОП Андрея Ермака отмечено, что Украина продолжает коммуникацию с государствами-союзницами, в том числе со странами Глобального Юга, по усилению противороссийских санкций.

Как отметил Ермак, лидеры этих стран хорошо понимают ситуацию в Украине, а потому ожидания относительно их решимости достаточно велики.

Он подчеркнул, что новый план должен быть как можно скорее донесен до мировых лидеров и соответствующих организаций, которые заботятся о наложении санкций. Украина ожидает внесения в следующие санкционные пакеты российских пропагандистов, которые поддерживают агрессию против Украины.

Также Ермак отметил важность введения санкций в отношении спортсменов РФ, используемых страной-агрессоркой как инструментом для пропаганды полномасштабной войны в Украине.

Посол Майкл Макфол отметил самые болезненные точки российской экономики, на которые следует надавить, чтобы снизить потенциал России к военным действиям. В частности, Макфол акцентировал важность дальнейшего введения санкции в отношении энергетического комплекса РФ и оборонной промышленности, ограничения использования финансовых инструментов, вопроса конфискации активов Центробанка России и их дальнейшей передачи Украине, а также другие сферы, отраженные в плане действий.

Напомним, Международную рабочую группу по санкциям против России возглавляют руководитель Офиса президента Андрей Ермак и эксрадник президента США по вопросам национальной безопасности, посол Майкл Макфол. Они уже подготовили Дорожную карту индивидуальных санкций: рекомендации по антироссийским санкциям.

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