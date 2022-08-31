Визы в первую очередь нужно запретить российским чиновникам, влияющим на мнение глубинного народа — Фейгин

Большинство граждан России, особенно жители глубинок, никогда не были за границей, и запрет на поездки в Европу не изменит их отношение к войне против Украины и Путина.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал российский правозащитник, политик и оппозиционер Марк Фейгин.

"Эти люди, в том ничтожном проценте (чиновники - ред.), в отличие от глубинного народа, что-то решают. Это же люди на всех этажах власти принимают решения, поэтому они как раз очень сильно могут повлиять на ситуацию, и в том числе повлиять на этот глубинный народ при определенных обстоятельствах. Они могут вызвать в этого народа возмущения. Какой-то там глава города они поближе расположены к этой "глубятенке". Те люди, которые подпадают под эту дискриминационную меру, если мы говорим о чиновниках и им подобных, они принимают решения, в отличие от глубинного народа. Они могут повлиять, потому что для них эти дискриминационные решения очень болезненные, их дети, их капиталы, их доверенные лица, они все в Европе, и их таким образом могут просто "отстричь" от всего этого богатства", – говорит оппозиционер.

Фейгин подчеркнул, что это в основном коррупционеры, люди, которые привыкли воровать и наслаждаться продуктом воровства. Для них это очень болезненно не съездить в Париж, или не покататься по Европе.

"Они конечно могут ездить в Азию или африканские страны, но Европа – она слишком близко, и слишком много с ней связано. Но ведь основная проблема в Путине, не в Западе, не в визовых ограничениях, она в Путине. Внутри российской оппозиции идет дискуссия. Многие говорят, что не нужно вводить эти меры, ведь они не повлияют на Путина. То есть они еще позавчерашним днем, довоенным мыслят, когда какие-то меры, которые принимает Запад, должны помогать бороться с Путиным. Но это уже закрытая тема. Запад отгораживается, чтобы спасти себя от войны, от Путина, от его адептов", — считает правозащитник.

Макс Фейгин уверен, что необходимо ввести категорический запрет на визы для российских чиновников.

"Это лучше, чем общий бан, его скорее всего и не будет, но тогда вводите на чиновников, на всех бенефициаров этой системы, которые получают коррупционный доход и всякое другое. Например, эмбарго на 10 лет, а там посмотрим, продлевать, или нет. И конечно все, кто хочет въезжать в Европу, должны подписывать документ о том, что они против войны желательно даже против Путина. А если нет – тогда дома. Дома там прекрасные места, Сызрань, например", — резюмировал он.

Напомним, Европейский Союз приостановит действие соглашения с Россией, которое упрощает выдачу виз, но общий запрет на визы не будет введен, поскольку в этом отношении нет единодушия.

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