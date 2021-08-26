"Визжат от ужаса": в африканском заповеднике львы приходят посмотреть на людей в клетках

"Визжат от ужаса": в африканском заповеднике львы приходят посмотреть на людей в клетках

Любителей острых ощущений закрывают в контейнерах на 45 минут.

Частный заповедник GG Conservation, рядом с городом Гаррисмит, в Южно-Африканской Республике закрывает туристов в клетке для защиты от львов.

О таком необычном аттракционе пишет издание New York Post.

Сотрудники на 45 минут закрывают всех желающих в специальных контейнерах с решетками и стенами из стекла. Клетку быстро окружают львы, которые с интересом осматривают людей и подходят совсем близко, позволяя себя фотографировать. Иногда хищники запрыгивают на крышу, заставляя гостей визжать от ужаса.

Конструкцию периодически осматривает инженер, проверяя, чтобы она оставалась прочной и выдерживала вес льва (от 122 до 260 кг). В клетке предусмотрены отверстия, через которые поступает воздух, а львиные лапы не пролезают.

Представители заведения уверяют: аттракцион абсолютно безопасен, однако не допускает к нему детей младше 14 лет.

"Мы предлагаем этот опыт уже почти два года. Безопасность как наших гостей, так и больших кошек — главный приоритет", — заверила директор заповедника Сюзанна Скотт.

Все вырученные средства заповедник тратит на содержание 77 хищников.

Напомним, в бразильском городе Жабуатан-дус-Гуарарапис акула разорвала 51-летнего мужчину, который зашел в воду, чтобы справить нужду.

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