Включая ATACMS: когда США могут отправить оружие Украине – ответ сенатора

Марк Уорнер заявил, что в пакете военной помощи от США должны быть дальнобойные ракеты ATACMS большего радиуса действия.

Соединенные Штаты могут отправить помощь для Украины, в частности, дальнобойные системы ATACMS уже на следующей неделе.

Об этом заявил глава Комитета по вопросам разведки американского Сената, демократ Марк Уорнер в интервью CBS News.

"Надеюсь, как только этот закон дойдет до президента Байдена во вторник или среду, эти поставки сразу начнутся, включая ATACMS большего радиуса действия... Я надеюсь, что если президент подпишет, это оружие будет передано Украине до конца недели", – сказал Уорнер .

На уточняющий вопрос, будут ли это действительно ATACMS большей дальности, сенатор ответил:

"Я считаю, что за последние несколько месяцев администрация (Байдена) была готова подготовить или предоставить ATACMS. Это прописано в этом законе".

Кроме того, Уорнер напомнил, что украинские защитники за два года полномасштабной войны уничтожили 87% имеющихся в России сухопутных сил, 63% их танков и 32% бронетранспортеров.

Сенатор отметил, что моральный дух украинцев был отличным, но он был взорван за последние пару месяцев, когда им буквально давали нормированное количество снарядов – "8-10 снарядов в день".

"Нельзя недооценивать то мужество, решительность украинцев, но если у них нет материалов, они не могут выстоять в этой борьбе", – отметил Уорнер.

Напомним, в субботу, 20 апреля, Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине почти на 61 млрд долларов. Теперь это решение должен одобрить Сенат.

Президент Владимир Зеленский объяснил, что благодаря этой помощи у Украины появится шанс на победу.

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