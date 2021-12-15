Владельца ресторана зарезал неизвестный на глазах в перепуганных посетителей (фото)

Владельца ресторана зарезал неизвестный на глазах в перепуганных посетителей (фото)

Убийство произошло в ресторане, который мужчина получил от родителей.

В ресторане на юге Лондона на глазах у перепуганных посетителей ресторана зарезали мужчину.

Об этом пишет The Metro.

Как говорится, неизвестный в шлеме для езды на мотоцикле жестоко напал на владельца ресторана. По информации СМИ, жертвой является 23-летний Ян Кифер Гуалависи Чанго, которому родители недавно подарили один из эквадорских ресторанов, чтобы он "держался на пути".

На место сразу вызвали медиков и полицию. Несмотря на то, что скорая помощь прибыла сразу, спасателям не удалось спасти мужчину, он погиб на месте.

"Несмотря на все усилия экстренных служб, на месте происшествия погиб 23-летний мужчина. Его ближайшим родственникам сообщили, что ведется расследование", — говорят в полиции.

Нападающего разыскивает полиция.

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