Владелец превратил самолет Boeing 737 в виллу с бассейном и сдает в аренду – сколько стоят сутки (фото)

Пассажирский боинг "приземлили" на Бали и превратили в виллу.

На острове Бали построили необычную виллу. На самом деле ее создали из переоборудованного в жилье самолета Boeing 737, стоящего на 150-метровой скале.

Об этом говорится в репортаже CNN.

Владелец, бизнесмен и предприниматель Феликс Демин поделился, что идея такой трансформации появилась у него сразу после приобретения снятого с эксплуатации лайнера. Самолет он переустраивал не для себя, а для сдачи в аренду всем желающим.

Вилла на Бали Фото: Private Jet Villa

"Я подумал, что самолет можно превратить в какой-то уникальный объект. Очень хотел, чтобы люди чувствовали "вау-эффект" от каждой секунды пребывания в этом необычном месте", – сказал Демин.

Он добавил, что реализовывал этот крупный креативный проект три года, и в процессе возникало очень много затруднений. Сначала нужно было разобрать гигантский Boeing 737 на части, чтобы транспортировать по узким дорогам Бали к вершине скалы. На это рабочие потратили больше 5 дней.

Пассажирский самолет превратили в виллу Фото: Private Jet Villa

Впоследствии самолет начал превращать в элитное жилье, но многие идеи Демина оказались слишком смелыми для подрядчиков. И, наконец, вилла Private Jet Villa by Hanging Gardens получилась такой, как хотел владелец.

Кабина пилотов стала помещением для ванной комнаты, а одно из крыльев – террасой со стеклянными перилами. Сам самолет установили на крепких опорах, поэтому она вполне безопасна.

Роскошную виллу открыли для туристов в апреле 2023 года. Одна ночь у Boeing 737 стоит от 1600 долларов, а полный пакет услуг с трансфером частным вертолетом – до 7 тысяч долларов.

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