Собаки / © Credits

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В Чехии от 1 июля 2026 начнут действовать новые правила для владельцев домашних животных. Речь идет о запуске Центрального реестра собак, который сделает регистрацию обязательной для всех владельцев четырехлапых в стране.

Об этом сообщает novyny.live.

Обязательная регистрация собак

Новая система позволит государству вести единый учет домашних животных, упростить поиск потерявшихся собак, а также усилить контроль за вакцинацией и борьбу с нелегальным разведением.

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По данным Европейской федерации кормов для домашних животных (FEDIAF), в Чехии насчитывается более 2,2 млн. собак, что делает страну одной из лидеров ЕС по количеству домашних любимцев.

Какие данные будут вноситься в реестр

Регистрация будет осуществляться через ветеринарные клиники, имеющие доступ к системе. В базу данных будут включаться:

породу и пол животного;

информацию о стерилизации и прививки от бешенства;

контактные данные владельца;

номер микрочипа или данные паспорта животного.

В Министерстве сельского хозяйства Чехии подчеркнули, что обязанность регистрации возлагается на владельца или заводчика, который также должен оплатить процедуру.

Сроки и штрафы за животных

Регистрация необходимо будет пройти во время плановой вакцинации от бешенства. В зависимости от вакцины прививки делают ежегодно или раз в три года, поэтому максимальный переходный период будет составлять до 36 месяцев.

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За нарушение требований предусмотрены существенные штрафы — до 300 тыс. чешских крон (приблизительно 645 тыс. грн).

В то же время, ветеринарная служба Чехии призывает не создавать ажиотаж, чтобы избежать перегрузки системы на старте работы реестра.

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