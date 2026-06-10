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Владельцам собак грозят большие штрафы — в ЕС вводят новые правила
Новая система позволит государству вести единый учет домашних животных.
В Чехии от 1 июля 2026 начнут действовать новые правила для владельцев домашних животных. Речь идет о запуске Центрального реестра собак, который сделает регистрацию обязательной для всех владельцев четырехлапых в стране.
Об этом сообщает novyny.live.
Обязательная регистрация собак
Новая система позволит государству вести единый учет домашних животных, упростить поиск потерявшихся собак, а также усилить контроль за вакцинацией и борьбу с нелегальным разведением.
По данным Европейской федерации кормов для домашних животных (FEDIAF), в Чехии насчитывается более 2,2 млн. собак, что делает страну одной из лидеров ЕС по количеству домашних любимцев.
Какие данные будут вноситься в реестр
Регистрация будет осуществляться через ветеринарные клиники, имеющие доступ к системе. В базу данных будут включаться:
породу и пол животного;
информацию о стерилизации и прививки от бешенства;
контактные данные владельца;
номер микрочипа или данные паспорта животного.
В Министерстве сельского хозяйства Чехии подчеркнули, что обязанность регистрации возлагается на владельца или заводчика, который также должен оплатить процедуру.
Сроки и штрафы за животных
Регистрация необходимо будет пройти во время плановой вакцинации от бешенства. В зависимости от вакцины прививки делают ежегодно или раз в три года, поэтому максимальный переходный период будет составлять до 36 месяцев.
За нарушение требований предусмотрены существенные штрафы — до 300 тыс. чешских крон (приблизительно 645 тыс. грн).
В то же время, ветеринарная служба Чехии призывает не создавать ажиотаж, чтобы избежать перегрузки системы на старте работы реестра.