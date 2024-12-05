Владение автомобилем может лишить беженцев поддержки: страна ЕС вводит жесткие правила

По логике новых правил, если человек может позволить себе содержание транспортного средства, он не нуждается в государственной помощи.

С начала 2025 года в Австрии могут вступить в силу новые правила базовой помощи для украинских беженцев. Одним из ключевых положений является то, что владение автомобилем может стать основанием для отказа в получении этого пособия.

В то же время, подход к этому вопросу будет различаться в зависимости от региона, пишет Der Standard.

Решение было принято Координационным советом федерального правительства и земель, но каждая земля имеет право адаптировать правила. В Вене ситуация будет оцениваться индивидуально: например, владельцы дорогих автомобилей могут потерять право на помощь, тогда как бюджетные авто вряд ли станут причиной отказа. В других регионах, таких как Нижняя Австрия, более жесткий подход — владение любым автомобилем может автоматически исключать из программы базовой поддержки.

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По логике новых правил, если человек может позволить себе содержание транспортного средства, включая оплату страховки и горючего, он не нуждается в государственной помощи. Однако это решение вызывает споры, особенно из-за специфических потребностей украинских переселенцев, которые часто приезжали с автомобилями в надежде на временное пребывание за границей.

Издание приводит пример семьи украинского беженца Петра, проживающего в Вене и владеющего автомобилем VW Passat 2003 года выпуска. Автомобиль почти не используется, а расходы на его содержание составляют около 300 евро в год. По новым правилам семья может быть вынуждена продать автомобиль, что приведет к дополнительным расходам из-за уплаты пошлин и регистрационных сборов.

Напомним, что Швейцария начала дифференцировку беженцев в зависимости от региона их проживания в Украине.