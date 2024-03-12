"Владимир Владимирович же обещал!": родители погибшего срочника РФ расстроены, что не получат выплат за сына

В РФ срочники фактически сражаются на уровне с контрактниками, правда, получают копеечные зарплаты. Одну из таких историй рассказали родители погибшего срочника.

Об этом говорится в обзоре журналиста Дениса Казанского.

"Их там нет"

По словам родителей, боец призывался 4 июля 2023 года. Они думали, что сын находится в воинской части, проходит обучение на полигоне. Оказалось, что его отправили на границу стрелять по координатам в сторону Украины.

"Они выехали одним танком к границе, эта зона постоянно обстреливается... Почему не были приняты меры? Почему срочников отправили близко к границе? Они охраняли границу. Но ведь Владимир Владимирович Путин говорил, что срочники не будут участвовать в боевых действиях. Это была боевая задача – отстреляться по координатам", – заметила женщина.

Наверное, мать хочет, чтобы ее "бедного мальчика" (читать – оккупанта) пожалели. Действительно, он просто поехал пострелять по территории Украины, а его взяли и ликвидировали ВСУ. Какие "жестокие" украинцы!

"Прилетело два дрона, возникло возгорание всего боекомплекта, сын был в этот момент в танке, он уничтожен полностью. Все уничтожено огнем", – сказала мать.

Как отмечает Казанский, парню было 19 лет. Он мог прожить долгую и насыщенную жизнь, сделать карьеру, открыть бизнес, завести семью. Он умер ни за, ни про что.

"Погиб просто из-за больных фантазии 72-летнего деда, решившего развязать войну, представив себя каким-то завоевателем. Никто не может четко очертить ее цели. Просто сажает таких парней в танки, отправляет в Украину, они сгорают, это конвейер, без всякого смысла. Сам дед в ближайшем будущем умрет, он тянет с собой в могилу таких 19-летних парней, если бы не дегенераты, которые решили напасть на Украину, потому что где-то улицу назвали в честь Бандеры", — подчеркнул журналист.

К тому же родителей солдата "кинули" на деньги – там же официально "срочников нет", не будет компенсации. Оказывается, командованию РФ плевать на своих военных и оно не оказывает родителям погибших никакой помощи. "Невероятно", но факт.

"Нам сказали, что его не признают участником СВО, потому что все произошло на территории РФ. Выплат не будет. Будет только страховка как срочнику. То, что произошло, недопустимо!

Отец погибшего добавляет, что "это неправильно". Сын выполнял боевые задания вместе с мобилизованными и контрактниками. Вот только получал за это около 2 тысяч рублей.

"Получается, сначала был нужен, а потом – нашей власти не нужен. Почему другим дают, а ему посмертно – нет? Только сказали, что он погиб по-геройски", – говорит он.

Создается впечатление, что отцу больше жаль не потерянного сына, а потерянные деньги. Новая "Лада", говорит журналист, была так близко.

"Люди видят и понимают, что Путин им врет. Над ними демонстративно издеваются, при этом они продолжают поддерживать войну, они верят, что РФ была вынуждена напасть на Украину, здесь фашисты, какие-то американские биолаборатории... А эти люди покорно соглашаются. Они не понимают, что пока они не начнут решительно бунтовать против войны, это будет продолжаться. У них будут забирать самое дорогое – детей. Он не успокоится, потому что Россией руководит психопат, хронический лжец", – резюмировал Казанский.

Напомним, по состоянию на утро 12 марта 2024 года ВСУ уничтожили 425 890 солдат армии РФ За прошедшие сутки было ликвидировано еще 910 военных.

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