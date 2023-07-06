Владислав Шпильман: невероятная правдивая история "Пианиста"

Владислав Шпильман был еврейским пианистом, жившим в Варшаве во время Второй мировой войны. Он не знал, что его музыкальные способности спасут ему жизнь.

Предлагаем вам адаптацию материала All That's Interesting об истории жизни и спасении того же Пианиста.

Владислав Шпильман, родившийся 5 декабря 1911 в Польше, получил первый урок игры на фортепиано от матери. Тогда он не мог знать, что это будет первый шаг к спасению его жизни в будущем.

Он продолжил обучение в Высшей музыкальной школе в Варшаве с 1926 по 1930 год и продолжил обучение в Берлине до 1933 года, а затем снова вернулся в Варшаву, чтобы брать уроки до 1935 года.

В 1935 году Владислав Шпильман стал домашним пианистом Польского государственного радио в Варшаве, играл классические произведения и джаз. Он продолжил это дело до 1 сентября 1939 года — дня, когда Германия напала на Польшу, дав начало Второй мировой войне.

Немцы вынудили закрыть Польское государственное радио. Последней прямой трансляцией, которую люди слышали до немецкой оккупации, было исполнение Шпильманом ноктюрную до-диез минор Шопена.

Жизнь Владислава Шпильмана под нацистскими властями

Владислава Шпильмана и его семью поместили в Варшавское гетто — крупнейшее из всех еврейских гетто, созданных нацистами во время Второй мировой войны.

В очень тесном гетто было заключено более 400 000 евреев и обеспечено их только минимальными пищевыми пайками. На самом деле, большая часть пищи была ввезена контрабандой. Периодически происходили депортации, заставляя отправлять некоторых в концлагеря.

Варшавское гетто/AP

У гетто было еще несколько мест для отдыха, и пока Шпильман был арестован, он продолжал играть. Чтобы прокормить семью, он работал пианистом в кафе Café Nowaczesna.

Лето 1942 года стало началом масштабных депортаций в концлагеря и лагеря смерти. Несмотря на то, что они смогли держаться в безопасности в течение небольшого времени, Шпильмана и его семью приказали депортировать в Треблинку, экстерминационный лагерь в Польше. Специально построенная для уничтожения Треблинка оказалась вторым наиболее кровавым местом после Освенцима.

Какой-то странной случайностью член полиции еврейского гетто узнал Шпильмана на одном из его концертов и оттащил его, прежде чем он сел в поезд. Хотя его спасли, Шпильман наблюдал, как его родителей, брата и двух сестер отправили в Треблинку. Никто из них не переживет войну.

Владислав остался в гетто, помогая в контрабанде оружия для восстания еврейского сопротивления. 13 февраля 1943 года ему удалось скрыться.

Он скрывался в заброшенном здании у Варшавы до августа 1944 года, когда нашел чердак, чтобы спрятаться на ал. Независимости, 223 в Варшаве. По такому адресу Шпильмана нашел Вильм Хозенфельд — ветеран Первой мировой войны, награжденный железным крестом первого класса за храбрость и член вооруженных сил нацистской Германии.

Дом на ал. Независимости, 223 в Варшаве, где в 1944 году Шпильман познакомился с Вильмом Хозенфельдом/Wikipedia

Встреча с нацистским офицером

Владислав Шпильман рассказал о своей встрече с Хозенфельдом в своих мемуарах "Пианист: чрезвычайная правдивая история выживания одного человека в Варшаве".

"Я сидел там, стонал и тупо смотрел на офицера", — написал он. Хозенфельд спросил Шпильмана, чем он зарабатывает на жизнь, на что тот ответил, что он пианист. Тогда Хозенфельд привел Владислава Шпильмана в столовую, где было пианино. Он требовал от Шпильмана что-нибудь сыграть.

Его пальцы одеревенели и были покрыты грязью. Его ногти были нестрижены. Расстроенный Владислав Шпильман поднял руки к клавишам и начал играть.

Вильм Хозенфельд/Wikipedia

Именно тогда Хозенфельд после минуты молчания сказал: “Все равно тебе не стоит оставаться здесь. Я отвезу тебя за город, в деревню. Там ты будешь в безопасности.

"Я не могу покинуть это место", — ответил Шпильман.

"Ты еврей?", — спросил офицер.

"Да", — прозвучал ответ Шпильмана.

Хотя это явно изменило ситуацию для Хозенфельда, ранее считавшего Шпильмана нееврейским поляком, скрывавшимся после Варшавского восстания 1944 года, он все равно не сообщил о нем.

Вильм Хозенфельд попросил Шпильмана показать ему чердак, где он прятался. Во время их подъема Хозенфельд заметил то, что Шпильман не видел: доску, которая образовывала мансарду прямо над входом на чердак. Слабое освещение усложняло видение, но имея опыт, Гозенфельд смог разглядеть это. Это было лучшим местом для тайника.

После этого Хозенфельд продолжал скрывать Шпильмана. Периодически приносил ему хлеб и варенье, оставил немецкую военную шинель, чтобы не мерз.

Немцы потерпели поражение в 1945 году. Владислав Шпильман пережил войну. Имя офицера, который ему помогал, он узнал только в 1950 году.

Позже Вильма Хозенфельда признали виновным в совершении военных преступлений и приговорили к 25 годам каторжных работ. Сообщается, что Хозенфельд спасал других евреев во время войны, а во время суда он написал письмо своей жене с просьбой связаться с ними, чтобы помочь уволиться, в частности Шпильману.

В 1950 году с помощью польской тайной полиции Шпильман попытался помочь Вильму Хозенфельду, но не смог этого сделать. Хозенфельд скончался в советском лагере в 1952 году.

Жизнь Владислава Шпильмана после войны

Когда война наконец-то закончилась, Владислав Шпильман продолжил там, где остановился, и продолжал делать то, что умел лучше всего.

После войны Владислав Шпильман продолжил делать то, что получалось у него лучше всего/Twitter

С 1945 по 1963 год Шпильман играл на клавишах и был директором музыкального отдела Польского радио.

Кроме Хозенфельда, многие другие, в том числе Ирэна Сэндлер, способствовали выживанию Шпильмана во время Холокоста.

Владислав Шпильман в 1966 году/Wikimedia

После его смерти 6 июля 2000 года в возрасте 88 лет его наследие и музыка были увековечены в фильме "Пианист". Британская киноакадемия назвала его лучшей картиной года, американские киноакадемики наградили Романа Полянского "Оскаром" за лучшую режиссуру, а Эдриена Броди — за лучшую мужскую роль.

Могила Владислава Шпильмана на военном кладбище Повонзки в Варшаве/Wikipedia

Однако самое уместное чествование было в 2011 году, когда Студия 1 Польского радио была названа в честь Владислава Шпильмана.

Читайте также: