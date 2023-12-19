Власти Амстердама хотят переместить "квартал красных фонарей": стало известно куда

Власти Амстердама, Нидерланды, предложили новое место для "эротического центра" в рамках спорного плана по переезду из знаменитого "квартала красных фонарей".

Об этом сообщает RTE.

Мэр Фемке Халсема хочет искоренить этот район и переместить его из центральной части города в специально построенный центр, стремясь лишить Амстердам имиджа "города грехов", одновременно сократив количество туристов и мелких преступлений в этом районе.

"Бульвар Европа в южном округе оказался наиболее удачным местом для нового эротического центра", – заявила представительница города. "Этот выбор будет представлен городскому совету в начале следующего года", — добавили в заявлении, отметив, что ожидают, что пройдет семь лет, прежде чем центр сможет открыться.

Квартал красных фонарей / Фото: Associated Press

Халсема уже давно выступает против "квартала красных фонарей", известного как Де Валлен, с его неоновыми окнами в домах у канала, где проститутки ждут клиентов.

Бульвар Европа, расположенный на окраине главного делового района Амстердама, являлся одним из трех вариантов строительства эротического центра, где будет 100 комнат для секс-работников.

Квартал красных фонарей / Фото: Associated Press

Но планам города противостоят местные жители, которые не хотят, чтобы новый объект был расположен у их порога, а также проститутки, считающие себя козлами отпущения для преступников и толпы, посещающей этот район.

В результате выбора места "эротический центр" окажется рядом с Европейским агентством по лекарственным средствам, которое также выступило против этого шага, заявив, что это может повлиять на безопасность людей, работающих допоздна в офисе.

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Тем временем, десятки тысяч людей подписали разные петиции против переноса, призывая улучшить контроль над толпой и усилить полицейский надзор в Де Валлене, особенно в ночное время.

Напомним, Папа Римский разрешил благословлять однополые пары. Впрочем, это благословение не должно напоминать брачный обряд.

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